Prima pagină » Sport » Accidentare gravă pentru Lindsey Vonn la Olimpiadă. Concura cu ligamentul rupt de 9 zile

Accidentare gravă pentru Lindsey Vonn la Olimpiadă. Concura cu ligamentul rupt de 9 zile

Legenda schiului american Lindsey Vonn a căzut grav în proba de schi alpin de la Jocurile Olimpice de iarnă. Sportiva în vârstă de 41 de ani concura la nouă zile după ce și-a rupt ligamentul.
Accidentare gravă pentru Lindsey Vonn la Olimpiadă. Concura cu ligamentul rupt de 9 zile
Andreea Tobias
08 feb. 2026, 13:36, Sport

Vonn a fost a 13-a concurentă care a luat startul pe pista Olympia delle Tofane din Cortina d’Ampezzo. Acolo câștigase un număr record de 12 Cupe Mondiale, potrivit The Independent.

Ea a suferit un accident grav în partea de sus a pistei. S-a lovit cu umărul de o poartă. Piciorul stâng rănit, care nu are ligament funcțional, a cedat complet.

Transportată cu elicopterul

Medicii i-au acordat rapid primul ajutor. Ea a fost pusă pe o targă și transportată cu elicopterul la spital. Competiția a fost întreruptă.

Comentatorul BBC Sport, Chemmy Alcott, a declarat: „Mă simt vinovat că sunt atât de emoționat. Nu am crezut niciodată că se va termina așa. Este brutal, gândiți-vă la familia ei, la echipa ei”.

„Riscul era foarte mare. Când cade, riscul se va dubla. Corpul ei nu poate suporta asta”, a adăugat Alcott.

„A riscat prea mult”

Dubla campioană olimpică Tina Maze a spus: „Cu toții știm dificultățile prin care a trecut Lindsey în ultimele zile. Cred că, în final, a riscat prea mult”.

„Dacă nu ești sănătos, consecințele sunt și mai grave. Lindsey a vrut să facă asta indiferent de consecințe. Este pur și simplu teribil. O zi grea”.

Vonn s-a antrenat în toate sesiunile de antrenament de la Cortina. Înregistrase al treilea timp în cursa de sâmbătă.

Colega de echipă Breezy Johnson, campioana mondială în vigoare la coborâre, a înregistrat cel mai rapid timp: 1:36:10.

Recomandarea video

BREAKING Serviciile americane de informații au detectat un apel telefonic între un spion străin și o persoană apropiată lui Trump. Tulsi Gabbard, șefa Comunității de informații, e acuzată că ascunde informația de Congresul SUA
G4Media
Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000€ acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 322 mp
Gandul
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Epstein a dus o româncă de 20 de ani „foarte drăguță” la Palatul Buckingham, pentru prințul Andrew. Regina era plecată
Libertatea
Prețuri de Nordului! Cât costă o ciorbă în restaurantul lui Dani Oțil din Herăstrău
CSID
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii din pneuri
Promotor