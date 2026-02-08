Accidentare gravă pentru Lindsey Vonn la Olimpiadă. Concura cu ligamentul rupt de 9 zile

Vonn a fost a 13-a concurentă care a luat startul pe pista Olympia delle Tofane din Cortina d’Ampezzo. Acolo câștigase un număr record de 12 Cupe Mondiale, potrivit The Independent.

Ea a suferit un accident grav în partea de sus a pistei. S-a lovit cu umărul de o poartă. Piciorul stâng rănit, care nu are ligament funcțional, a cedat complet.

Transportată cu elicopterul

Medicii i-au acordat rapid primul ajutor. Ea a fost pusă pe o targă și transportată cu elicopterul la spital. Competiția a fost întreruptă.

Comentatorul BBC Sport, Chemmy Alcott, a declarat: „Mă simt vinovat că sunt atât de emoționat. Nu am crezut niciodată că se va termina așa. Este brutal, gândiți-vă la familia ei, la echipa ei”.

„Riscul era foarte mare. Când cade, riscul se va dubla. Corpul ei nu poate suporta asta”, a adăugat Alcott.

„A riscat prea mult”

Dubla campioană olimpică Tina Maze a spus: „Cu toții știm dificultățile prin care a trecut Lindsey în ultimele zile. Cred că, în final, a riscat prea mult”.

„Dacă nu ești sănătos, consecințele sunt și mai grave. Lindsey a vrut să facă asta indiferent de consecințe. Este pur și simplu teribil. O zi grea”.

Vonn s-a antrenat în toate sesiunile de antrenament de la Cortina. Înregistrase al treilea timp în cursa de sâmbătă.

Colega de echipă Breezy Johnson, campioana mondială în vigoare la coborâre, a înregistrat cel mai rapid timp: 1:36:10.