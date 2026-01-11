Prima pagină » Știri externe » Un paznic al șantierului Jocurilor Olimpice din Milano a murit

Un paznic al șantierului Jocurilor Olimpice din Milano a murit, în timp ce se afla la serviciu. Informația a fost confirmată, sâmbătă, iar oficialii italieni au solicitat o anchetă.
Sursă foto: Hepta. Milano. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
11 ian. 2026, 15:49, Știri externe

Bărbatul se afla la serviciu, în tura de noapte. Autoritățile au confirmat decesul său sâmbătă, potrivit Associated Press. 

Matteo Salvini, ministrul italian al infrastructurii, a solicitat o anchetă completă asupra circumstanțelor morții bărbatului în vârstă de 55 de ani.

Presa italiană a relatat că bărbatul a murit miercuri, în timp ce se afla la serviciu pe un șantier din afara patinoarului din stațiunea Cortina.

În noaptea decesului său, temperatura a scăzut la -12 grade Celsius.

Decesul bărbatului a survenit la mai puțin de o lună înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, care se vor desfășura în perioada 6-22 februarie.

Oficialii orașului Cortina s-au declarat „profund îndurerați și tulburați de acest deces”.

Cortina va găzdui probele de curling, săniuș și schi alpin feminin, notează sursa citată.

