Un paznic al șantierului Jocurilor Olimpice din Milano a murit

Bărbatul se afla la serviciu, în tura de noapte. Autoritățile au confirmat decesul său sâmbătă, potrivit Associated Press.

Matteo Salvini, ministrul italian al infrastructurii, a solicitat o anchetă completă asupra circumstanțelor morții bărbatului în vârstă de 55 de ani.

Presa italiană a relatat că bărbatul a murit miercuri, în timp ce se afla la serviciu pe un șantier din afara patinoarului din stațiunea Cortina.

În noaptea decesului său, temperatura a scăzut la -12 grade Celsius.

Decesul bărbatului a survenit la mai puțin de o lună înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, care se vor desfășura în perioada 6-22 februarie.

Oficialii orașului Cortina s-au declarat „profund îndurerați și tulburați de acest deces”.

Cortina va găzdui probele de curling, săniuș și schi alpin feminin, notează sursa citată.