Schi alpin. Etapa de coborâre de la Crans-Montana, anulată după căzătura americancei Lindsey Vonn

Americanca Lindsey Vonn, lider în Cupa Mondială la coborâre, a suferit o căzătură violentă vineri, în timpul etapei de la Crans-Montana (Elveția), ultima înainte de Jocurile Olimpice, accident în urma căruia organizatorii au decis anularea etapei, din cauza condițiilor periculoase de pe traseu.
Foto: Jens Büttner/dpa
Petre Apostol
30 ian. 2026, 12:23, Sport

Coborârea a fost marcată de numeroase incidente încă din primele momente. Trei dintre primele șase sportive au căzut, semn că traseul devenise extrem de problematic.

După accidentul grav al norvegiencei Marte Monsen, Lindsey Vonn, plecată cu numărul 6, a pierdut controlul traiectoriei pe sectorul al doilea al traseului și a lovit puternic plasele de protecție.

Incidentul s-a petrecut exact în locul unde, anterior, austriaca Nina Ortlieb, deschizătoarea cursei, își încheiase brusc evoluția.

În vârstă de 41 de ani, multiplă campioană olimpică și mondială, Vonn a fost văzută ținându-se de genunchi și nu a reușit inițial să rămână pe picioare.

După câteva minute, a reușit să își pună din nou schiurile și să ajungă la zona de sosire, însă starea genunchiului său ridică semne de întrebare cu o săptămână înainte de Jocurile Olimpice.

În ceea ce o privește pe Marte Monsen, norvegianca a ratat ultima poartă, s-a dezechilibrat și a fost proiectată violent în plasele de protecție, impact în urma căruia și-a pierdut casca. Ea a fost evacuată de urgență cu targa.

Pe fondul acestor accidente succesive, dar și al altor derapaje serioase în ultimul viraj ale altor sportive, Romane Miradoli și Jacqueline Wiles, organizatorii au decis anularea coborârii, considerând că siguranța sportivelor nu mai poate fi garantată.

Revenită în competiții după aproape șase ani de absență, Lindsey Vonn se afla într-o formă foarte bună în acest sezon, cu mai multe clasări pe podium.

Americanca se află în fruntea clasamentului în Cupa Mondială la coborâre, cu 400 de puncte. Are avans de 144 de puncte față de a doua clasată, Emma Aicher, din Germania.

