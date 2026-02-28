Emma Aicher câștigă Super-G-ul de la Soldeu și reaprinde lupta pentru titlul în Cupa Mondială la schi alpin

Emma Aicher a înregistrat cei mai buni timpi intermediari în primele două sectoare ale traseului Aliga și a devenit prima sportivă cu mai multe victorii la Super-G în acest sezon. Ea s-a impus cu un avans de 0,88 secunde în fața neozeelandezei Alice Robinson.

Robinson a redus diferența față de liderul clasamentului la Super-G, italianca Sofia Goggia, la doar 20 de puncte, cu trei etape rămase, inclusiv una programată duminică pe aceeași pârtie.

Goggia a încheiat cursa pe locul șase, la 1,32 secunde în urma câștigătoarei.

Elvețianca Corinne Suter, învingătoare în coborârea de vineri, a sosit pe locul al treilea, la 0,98 secunde, fiind ultima sportivă care a încheiat la mai puțin de o secundă de timpul lui Aicher.

Germanca cucerise două medalii de argint – la coborâre și la combinata pe echipe – la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, unde însă nu a terminat cursa de Super-G.

Succesul de sâmbătă i-a permis să o depășească în clasamentul disciplinei pe Lindsey Vonn și să urce pe locul al treilea, la 96 de puncte în urma lui Goggia. Vonn este indisponibilă după o accidentare gravă la piciorul stâng suferită în coborârea olimpică.

De două ori campioană olimpică, Federica Brignone a terminat la peste două secunde de lider. Revenită recent după o fractură la piciorul stâng și dublă medaliată cu aur la Super-G și slalom uriaș la Milano-Cortina, Brignone a sărit peste coborârea de vineri și a întâmpiat dificultăți la aterizarea săriturilor de pe traseu.

Cursa a fost întreruptă temporar după o căzătură serioasă a austriecei Ricarda Haaser, care pare să fi suferit o accidentare la genunchi.