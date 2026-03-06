Laura Pirovano obține prima victorie în Cupa Mondială de schi alpin. Aicher se apropie de Vonn în clasamentul general la coborâre

Italianca Laura Pirovano, în vârstă de 28 de ani, a profitat de condițiile excelente de pe pârtie, stabilind timpul de referință de 1:21.40 minute.

Germanca Emma Aicher, medaliată cu argint la coborârea olimpică de la Milano Cortina 2026, a încheiat la doar 0,01 secunde în urma italiencei.

Breezy Johnson, campioana olimpică, a fost cea mai rapidă pe prima parte a traseului, însă ritmul mai prudent pe final i-a adus doar locul trei, la +0,29 secunde.

Corinne Suter, câștigătoarea etapei de săptămâna trecută de la Soldeu, s-a clasat pe locul opt.

Sofia Goggia, triplă medaliată olimpică la Milano Cortina 2026, a încheiat doar pe locul 17.

În clasamentul disciplinei, Lindsey Vonn, aflată în recuperare după accidentarea de la Jocurile Olimpice, conduce în continuare. Emma Aicher, aflată pe locul secund, s-a apropiat la 14 puncte. Pirovano ocupă locul al treilea, la 64 de puncte de prima poziție.

În clasamentul general, Aicher ocupă locul doi, la 139 de puncte în urma liderului Mikaela Shiffrin.

Următoarea etapă din Cupa Mondială feminină are loc sâmbătă, pe traseul La Volata, cu proba de Super-G.