Lindsey Vonn, externată după două săptămâni de spitalizare, în urma accidentării de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

„În sfârșit am ieșit din spital! După aproape două săptămâni în care am stat într-un pat de spital aproape complet imobilizată, sunt suficient de bine pentru a mă muta la hotel. Nu este încă acasă, dar este un pas uriaș!”, a transmis sportiva într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, luni.

Sportiva a recunoscut că perioada de după accidentare a fost una dificilă.

„Când s-a produs accidentarea, situația a fost destul de complicată în multe feluri, dar în cele din urmă lucrurile au fost readuse sub control”, a explicat aceasta.

În perioada următoare, schioarea se va concentra pe recuperare. Procesul de vindecare va fi însă unul îndelungat.

„Acum mă voi concentra pe reabilitare și pe progresul de la scaunul cu rotile la cârje, în câteva săptămâni. Va dura aproximativ un an pentru ca toate oasele să se vindece, iar apoi voi decide dacă vreau să scot toate elementele de metal sau nu, după care voi intra din nou în operație pentru a-mi repara în cele din urmă ligamentul încrucișat anterior (ACL)”, a precizat ea.

„Va fi un drum lung, dar voi ajunge acolo. Cel puțin am ieșit din spital”, a încheiat legendara sportivă americană.

Vonn a fost supusă la cinci operații după accidentarea de la Milano Cortina 2026.

Lindsey Vonn (41 ani) este una dintre cele mai titrate sportive din schiul alpin din istorie în probele de viteză. Are două titluri mondiale și o medalie de aur olimpică în palmares.