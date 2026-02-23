Prima pagină » Sport » Lindsey Vonn, externată după două săptămâni de spitalizare, în urma accidentării de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Lindsey Vonn, externată după două săptămâni de spitalizare, în urma accidentării de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Sportiva americană Lindsey Vonn a anunțat luni că a fost externată din spital, după aproape două săptămâni în care a fost imobilizată la pat în urma accidentării grave suferite în proba de coborâre din concursul de schi alpin de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026.
Lindsey Vonn, externată după două săptămâni de spitalizare, în urma accidentării de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
sursă foto: Lindsey Vonn / Instagram
Petre Apostol
23 feb. 2026, 16:37, Sport

„În sfârșit am ieșit din spital! După aproape două săptămâni în care am stat într-un pat de spital aproape complet imobilizată, sunt suficient de bine pentru a mă muta la hotel. Nu este încă acasă, dar este un pas uriaș!”, a transmis sportiva într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, luni.

Sportiva a recunoscut că perioada de după accidentare a fost una dificilă.

„Când s-a produs accidentarea, situația a fost destul de complicată în multe feluri, dar în cele din urmă lucrurile au fost readuse sub control”, a explicat aceasta.

În perioada următoare, schioarea se va concentra pe recuperare. Procesul de vindecare va fi însă unul îndelungat.

„Acum mă voi concentra pe reabilitare și pe progresul de la scaunul cu rotile la cârje, în câteva săptămâni. Va dura aproximativ un an pentru ca toate oasele să se vindece, iar apoi voi decide dacă vreau să scot toate elementele de metal sau nu, după care voi intra din nou în operație pentru a-mi repara în cele din urmă ligamentul încrucișat anterior (ACL)”, a precizat ea.

„Va fi un drum lung, dar voi ajunge acolo. Cel puțin am ieșit din spital”, a încheiat legendara sportivă americană.

Vonn a fost supusă la cinci operații după accidentarea de la Milano Cortina 2026.

Lindsey Vonn (41 ani) este una dintre cele mai titrate sportive din schiul alpin din istorie în probele de viteză. Are două titluri mondiale și o medalie de aur olimpică în palmares.

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile
Gandul
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
Libertatea
Cumperi pâine feliată? După ce vei citi asta, nu o vei mai pune niciodată în coș
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor