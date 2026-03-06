Prima pagină » Sport » Francesca Alupei și Beata Vaida se califică în sferturile de finală la turneul de la Bhubaneswar din circuitul mondial de volei pe nisip

Perechea românească formată din Francesca Alupei și Beata Vaida s-a calificat, vineri, în sferturile de finală ale turneului de la Bhubaneswar (India), etapă din circuitul profesionist mondial de volei pe nisip - Volleyball World Beach Pro Tour. Prima prezență a României din istorie la un asemenea nivel.
sursă foto: Federația Română de Volei
Petre Apostol
06 mart. 2026, 17:12, Sport

Favorite 7 ale competiției din circuitul mondial de volei pe nisip, Alupei și Vaida au învins, vineri, în optimile de finală, perechea germană formată din Chenoa Christ și Sophia Neus, scor 2-0 (21-18, 22-20).

„Tricolorele” au ajuns pe tabloul principal după ce au câștigat grupa G.

Performanța este una istorică pentru voleiul pe nisip românesc, potrivit Federației Române de Volei.

Este pentru prima oară când o echipă din Romania ajunge în sferturile de finală ale unui turneu de o asemenea anvergură.

În sferturile de finală, sportivele antrenate de Adrian Pricop vor întâlni perechea japoneză formată din Asami Shiba și Reika Murakami.

Alupei și Vaida și-au asigurat deja 600 de puncte în clasamentul mondial, dar și un premiu de 5.000 de dolari.

Meciul contra niponelor este programat sâmbătă, de la ora 7:30.

