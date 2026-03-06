Francesca Alupei și Beata Vaida se califică în sferturile de finală la turneul de la Bhubaneswar din circuitul mondial de volei pe nisip

Favorite 7 ale competiției din circuitul mondial de volei pe nisip, Alupei și Vaida au învins, vineri, în optimile de finală, perechea germană formată din Chenoa Christ și Sophia Neus, scor 2-0 (21-18, 22-20).

„Tricolorele” au ajuns pe tabloul principal după ce au câștigat grupa G.

Performanța este una istorică pentru voleiul pe nisip românesc, potrivit Federației Române de Volei.

Este pentru prima oară când o echipă din Romania ajunge în sferturile de finală ale unui turneu de o asemenea anvergură.

În sferturile de finală, sportivele antrenate de Adrian Pricop vor întâlni perechea japoneză formată din Asami Shiba și Reika Murakami.

Alupei și Vaida și-au asigurat deja 600 de puncte în clasamentul mondial, dar și un premiu de 5.000 de dolari.

Meciul contra niponelor este programat sâmbătă, de la ora 7:30.