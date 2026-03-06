Accidentarea lui Cristiano Ronaldo este mai gravă decât se credea. Starul portughez se tratează în Spania

„În ultimul meci, Cristiano a ieșit de pe teren cu o accidentare musculară. După investigațiile făcute, a devenit clar că este mai gravă decât ne așteptam. Va avea nevoie de odihnă și recuperare. Cristiano va merge în Spania pentru tratament, la fizioterapeutul său personal”, a spus antrenorul echipei Al Nassr, Jorge Jesus, vineri, într-o conferință de presă.

Căpitanul naționalei Portugaliei s-a accidentat la bicepsul femural drept în meciul câștigat de Al Nassr cu 3-1 împotriva formației Al Fayha, disputat weekendul trecut. Cristiano Ronaldo a fost nevoit să părăsească terenul șchiopătând.

Starul portughez va lipsi și de la următorul meci din Saudi Pro League, în care Al Nassr o va întâlni pe Neom Sports Club, sâmbătă.

Ronaldo speră totuși să se recupereze la timp pentru meciurile amicale ale naționalei Portugaliei de la finalul lunii martie.

Portugalia va juca împotriva selecționatelor din Mexic și SUA, programate în pregătirea pentru Cupa Mondială FIFA 2026.

În actualul sezon din liga Arabiei Saudite, Cristiano Ronaldo se află pe locul trei în clasamentul golgheterilor, cu 21 de goluri.

Lider este atacantul englez Ivan Toney, care are 23 de reușite pentru Al Ahli.

Al Nassr conduce în clasament, având două puncte avans față de Al Ahli.