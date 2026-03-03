Prima pagină » Sport » Cristiano Ronaldo pleacă din Arabia Saudită spre Spania după suspendarea meciurilor AFC din cauza războiului cu Iran

Luni seară, Cristiano Ronaldo a părăsit capitala Arabiei Saudite, cu destinația Madrid. Decizia vine în contextul în care Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a hotărât să suspende activitatea sportivă în zona Golfului, ca urmare a intensificării conflictului cu Iranul, scrie Euronews.
03 mart. 2026

Conform sistemelor de monitorizare a traficului aerian, fotbalistul a decolat din Riyadh în jurul orei locale 21:00 la bordul avionului său personal, un Bombardier Global Express. Aeronava a urmat o rută deasupra Egiptului și a Mării Mediterane, aterizând în Spania în cursul nopții, arată Euronews.

Această plecare neașteptată a avut loc imediat după ce partida echipei Al-Nassr împotriva celor de la Al-Wasl, ce trebuia să se dispute miercuri la Dubai în cadrul sferturilor Ligii Campionilor Asiei, a fost oficial amânată.

AFC sistează competițiile în zona de Vest

Forul fotbalistic asiatic a anunțat reprogramarea tuturor meciurilor din manșa tur a optimilor Ligii Campionilor (regiunea de Vest). Au fost invocate riscuri majore de securitate. Această măsură de precauție a fost luată după o serie de atacuri cu drone și rachete lansate de Iran, ca reacție la operațiunile americano-israeliene care au vizat lideri de rang înalt de la Teheran.

Tensiunile au escaladat și în Riad, unde autoritățile saudite au raportat că două drone au lovit perimetrul ambasadei SUA marți noaptea. Incidentul a provocat daune materiale reduse și un incendiu de mici dimensiuni, fără a se înregistra răniți.

Ronaldo este stabilit în capitala saudită împreună cu Georgina Rodríguez și cei cinci copii ai lor.

Impactul asupra sportului

În timp ce competițiile din zona de Est a Asiei se desfășoară conform planului, viitorul meciurilor din Golf rămâne incert din cauza conflictului în curs.

La vârsta de 39 de ani, Cristiano Ronaldo are un sezon remarcabil la Al-Nassr. El a reușit să marcheze 22 de goluri în 26 de apariții. Starul portughez are un contract ferm cu echipa din Riad până în vara anului 2027.

