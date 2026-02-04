Un studiu leagă poluarea cu particule din fumul incendiilor forestiere de 24.100 de decese pe an

Articolul, publicat miercuri în revista Science Advances, a constatat că, între 2006 și 2020, expunerea pe termen lung la particule minuscule provenite din fumul incendiilor forestiere a contribuit la o medie de 24.100 de decese pe an în cele 48 de state continentale ale SUA, scrie AP.

„Mesajul nostru este: fumul de la incendii forestiere este foarte periculos. Reprezintă o amenințare tot mai mare pentru sănătatea umană”, a declarat Yaguang Wei, autor al studiului și profesor asistent în cadrul departamentului de medicină de mediu al Școlii de Medicină Icahn de la Mount Sinai.

Alți oameni de știință care au studiat numărul deceselor cauzate de fumul de la incendii forestiere nu au fost surprinși de aceste concluzii.

„Estimările pe care le prezintă sunt rezonabile”, a declarat Michael Jerrett, profesor de științe ale sănătății mediului la Universitatea din California, Los Angeles, care nu a participat la studiu.

„Avem nevoie de mai multe studii de acest gen. Numai dacă realizăm mai multe studii cu multe modele diferite putem obține încredere științifică în rezultatele noastre”.

Cercetătorii care au realizat studiul s-au concentrat pe decesele legate de expunerea cronică la particule fine, sau PM2,5 — principala preocupare legată de fumul provenit de la incendiile forestiere.

Aceste particule pot pătrunde adânc în plămâni și pot intra în fluxul sanguin. Expunerea pe termen scurt poate provoca tuse și mâncărimi la ochi, dar pe termen lung, acestea pot agrava problemele de sănătate existente și pot duce la o serie de probleme de sănătate cronice și mortale, inclusiv boli respiratorii, cardiovasculare și neurologice, precum și moarte prematură.

Schimbările climatice, o cauză principală a incendiilor

„Fumul de la incendii forestiere PM2,5 a devenit un pericol semnificativ pentru mediu în SUA și este determinat de frecvența și intensitatea crescândă a incendiilor forestiere din cauza schimbărilor climatice”, a spus Min Zhang, student postdoctoral la Școala Icahn și autor al studiului.

Pe lângă decenii de gestionare defectuoasă a pădurilor, dezvoltarea crescândă în zonele predispuse la incendii a extins „interfața urbană cu zonele sălbatice”, crescând riscul de incendii forestiere cu consecințe reale asupra sănătății umane, a spus Jerrett.

„Nimeni nu va avea „moartea prin incendiu forestier” pe certificatul de deces, cu excepția cazului în care focul i-a ars efectiv sau un copac a căzut peste el sau ceva de genul acesta”, a spus Jerrett. „Dar multe dintre persoanele care mor din cauza acestei expuneri sunt cele care sunt deja mai vulnerabile. Sunt vieți reale care se pierd. Nu este vorba de un concept statistic abstract și arbitrar”.

Analiza făcută de autori

Autorii studiului au analizat legătura dintre expunerea medie anuală la PM2,5 din fumul incendiilor forestiere și decesele pe județe în cele 48 de state continentale. Au utilizat date federale privind mortalitatea din 3.068 de județe pentru toate cauzele de deces și pentru câteva cauze specifice — boli circulatorii, neurologice și respiratorii, precum și tulburări mentale și comportamentale, tumori și boli endocrine, nutriționale și metabolice.

Au inclus, de asemenea, decesele legate de căderi și accidente de transport — care este puțin probabil să fie legate de fumul de la incendii forestiere — pentru a se asigura că celelalte observații ale lor nu erau părtinitoare.