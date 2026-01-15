Mai multe decese decât nașteri în Europa, pentru prima dată din 1918

Aceasta este conform cifrelor publicate ieri de către institutul național de statistică al Franței, INSEE. Tendința afectează acum întregul continent, inclusiv țările în care ratele de fertilitate erau relativ ridicate.

În raportul său demografic anual, INSEE a raportat că decesele au depășit numărul nașterilor în Europa în 2025. Acesta a precizat că acest lucru nu s-a datorat unei creșteri excepționale a mortalității, ci unei scăderi susținute a nașterilor, combinată cu o populație îmbătrânită, scrie Brusselessignal.eu.

În Franța, de exemplu, 651.000 de oameni au murit în 2025, în timp ce s-au născut 645.000 de copii: o diferență de 6.000. Pentru prima dată de la sfârșitul Primului Război Mondial, soldul natural al populației a devenit negativ.

„Aceasta este o evoluție demografică foarte logică”, a declarat Peter Vanden Houte, economist-șef la ING Belgia, într-un interviu acordat astăzi Brussels Signal .

„De la începutul anilor 1970, odată cu apariția pilulei contraceptive, numărul nașterilor în Europa a scăzut brusc”, a spus el. „Prin urmare, boom-ul de nașteri din anii 1950 și 1960 a devenit treptat cel mai mare segment al populației.”

În același timp, a spus el, „numărul femeilor aflate la vârsta fertilă a scăzut structural”, în timp ce „în ultimii ani am observat, de asemenea, o creștere semnificativă a vârstei la care femeile au primul copil”.

„Toate acestea înseamnă că se nasc mai puțini copii, în timp ce în rândul generației baby boomers de după război, numărul deceselor este în creștere”, a spus Vanden Houte.

Rezultatul unor tendințe pe termen lung

Conform cifrelor INSEE, această schimbare este rezultatul unor tendințe pe termen lung. Numărul nașterilor a scăzut aproape continuu din 2007. Anul trecut, numărul nașterilor a scăzut la cel mai scăzut nivel din 1918, în timp ce decesele au continuat să crească pe măsură ce generațiile numeroase de după război au ajuns la o vârstă înaintată.

Numărul mediu de copii per femeie a scăzut, de asemenea, la niveluri nemaiîntâlnite din 1918, potrivit INSEE. În același timp, decesele sunt în creștere chiar și în absența unor crize sanitare majore, pe măsură ce populația îmbătrânește.

Modele demografice similare sunt vizibile în întreaga Europă, inclusiv în regiuni care au fost considerate mult timp mai rezistente.

„Nu este un secret faptul că Europa avansată a îmbătrânit foarte rapid în ultimii 70 de ani… acest lucru este acum vizibil pe întregul continent”, a declarat Beata Javorcik, economist-șef la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, vorbind ieri la o conferință.

Fertilitatea în Europa a scăzut de la aproximativ cinci copii per femeie acum 150 de ani la aproximativ doi în prezent. Același lucru este valabil, a spus ea, și pentru statele membre ale Uniunii Europene de Est, unde fertilitatea era odinioară mai mare decât în ​​restul continentului, dar unde ratele sunt acum mult sub rata de înlocuire a populațiilor.

Forța de muncă se micșorează mai rapid decât populația

Prin urmare, forța de muncă se micșorează mai rapid decât populația în ansamblu, o tendință care deja afectează creșterea economică.

„Tendințele demografice deja reduc creșterea PIB-ului pe cap de locuitor”, a declarat Javorcik.

Zsolt Darvas, cercetător senior la grupul de experți Bruegel, cu sediul la Bruxelles, a confirmat că „problema” nu se mai limita la anumite regiuni.

„Se spunea înainte că declinul demografic era în principal o problemă din sudul Europei”, a spus el. „Dar Europa de Est este acum chiar mai slabă – mai slabă decât Italia sau Spania, de altfel.”

Potrivit lui Darvas, toate economiile avansate au acum rate de fertilitate mult sub cele ale ratelor de înlocuire a populațiilor și se situează în jurul a 1,6 copii per femeie.

Chiar și în Scandinavia, adesea citată ca un model pozitiv, politicile sociale pot atenua declinul, dar nu îl pot inversa, a adăugat Darvas.

În țările care au introdus ajutoare financiare și stimulente pentru părinți în ultimii ani, cum ar fi Ungaria, ratele de fertilitate continuă să scadă, a spus el.