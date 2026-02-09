Trei morți, inclusiv o mamă și copilul ei în urma atacurilor rusești cu drone

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI

Parchetul Regional din Harkov a anunțat că în urma atacurilor, o mama și copilul au murit după ce o dronă a lovit o zonă rezidențială din orașul Bohodukhiv.

În urma atacurilor, alte șase persoane din Harkov au fost rănite, regiunea fiind una dintre cele mai frecvent vizate de bombardamente de la începutul invaziei ruse, în 2022, potrivit Reuters.

Guvernatorul din Odesa a anunțat că o persoană a murit și alte două au fost rănite în urma unui atac asupra orașului Odesa.

Impactul a provocat un incendiu pe acoperișul unei clădiri cu mai multe etaj și o conductă de gaz a fost avariată.

În regiunea Dnipropetrovsk nouă persoane au fost rănite într-un atac cu drone, printre care și o fată de 13 ani.

Guvernatorul Oleksandr Hanzha a anunțat că atacul a provocat un incendiu la o clădire rezidențială.