Iarnă grea. Cel puțin nouă persoane au murit în SUA

Numărul deceselor care au legătură cu furtuna de iarnă din SUA a crescut la nouă, au declarat oficialii locali, potrivit Sky News. O persoană a murit în Texas, trei în Tennessee, două în Louisiana, una în Kansas și alta în Massachusetts, au transmis oficialii americani.

În New York, cel puțin cinci persoane au fost găsite moarte. Cadavrele înghețate au fost descoperite în diferite zone. Primarul Zohran Mamdani a declarat că nu a fost încă stabilită cauza deceselor.

În statistică apare și o adolescentă ucisă într-un accident de sanie în Texas. În accident au fost implicate două fete de 16 ani trase cu mașina de un tânăr, potrivit unei „anchete preliminare” a poliției. Sania s-a lovit violent de o bordură și de un copac. Ambele fete au fost duse la spital, unde una a murit, iar cealaltă este în stare critică, se arată în comunicatul autorităților locale.

Iarnă grea în SUA

O furtună majoră a lovit mai multe regiuni din SUA în weekend. La început, furtuna a afectat mai multe state din regiunile centrale și sudice, apoi s-a extins în estul și nord-estul SUA. Considerată de unii meteorologi drept unul dintre cele mai importante evenimente meteorologice de iarnă din ultimele decenii din Statele Unite, furtuna a adus temperaturi foarte scăzute, ninsori abundente și acumulări de gheață.

Ninsoarea abundentă, lapoviță și ploaie înghețată au afectat regiuni în care locuiesc aproape 180 de milioane de oameni, mai mult de jumătate din populația SUA.