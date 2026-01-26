Ger năprasnic în SUA. Un american a filmat momentul în care pastele îngheață pe furculița după ce sunt ridicate din farfurie

Un american din statul american Michigan a testat cât de scăzute au fost temperaturile în timpul furtunii. El a filmat momentul în care pastele îngheață pe furculița după ce sunt ridicate din farfurie, anunță Sky News. Pastele îngheață în aer deși sunt proaspăt gătite. „Preferiți pastele al dente? Mergeți în Michigan”, este sfatul jurnaliștilor.

O furtună majoră a lovit mai multe regiuni din SUA în weekend. La început, furtuna a afectat mai multe state din regiunile centrale și sudice, apoi s-a extins în estul și nord-estul SUA.

Considerată de unii meteorologi drept unul dintre cele mai importante evenimente meteorologice de iarnă din ultimele decenii din Statele Unite, furtuna a adus temperaturi foarte scăzute, ninsori abundente și acumulări de gheață.

Ninsoarea abundentă, lapoviță și ploaie înghețată au afectat regiuni în care locuiesc aproape 180 de milioane de oameni, mai mult de jumătate din populația SUA.