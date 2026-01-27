Prima pagină » Știri externe » O barcă cu 25 de turiști la bord s-a răsturnat în largul coastelor Omanului. Trei persoane au murit

O barcă care transporta 25 de turiști francezi s-a răsturnat în largul coastelor Omanului, provocând moartea a trei persoane, a declarat poliția locală.
27 ian. 2026, 11:41

Cei trei turiști s-au înecat în apele din largul capitalei Omanului, Muscat, scrie Sky News.

Poliția Regală din Oman a declarat că pe navă se aflau și un ghid turistic și un căpitan de barcă.

Doi turiști au suferit răni ușoare.

„Ancheta este încă în curs pentru a stabili circumstanțele incidentului”, a declarat poliția.

Într-o postare pe X, fostul Twitter, se poate vedea carena răsturnată a unei bărci plutind în apă.

Oman, situat la marginea estică a peninsulei Arabice, atrage turiști cu scufundările și frumusețea naturală, având aproximativ patru milioane de vizitatori în fiecare an.

