O barcă cu 25 de turiști la bord s-a răsturnat în largul coastelor Omanului. Trei persoane au murit

Cei trei turiști s-au înecat în apele din largul capitalei Omanului, Muscat, scrie Sky News.
Poliția Regală din Oman a declarat că pe navă se aflau și un ghid turistic și un căpitan de barcă.
Doi turiști au suferit răni ușoare.
„Ancheta este încă în curs pentru a stabili circumstanțele incidentului”, a declarat poliția.
Într-o postare pe X, fostul Twitter, se poate vedea carena răsturnată a unei bărci plutind în apă.
معلومات أولية تشير إلى انقلاب قارب على بعد 2.5 ميل بحري من ميناء السلطان قابوس بولاية مطرح، يضم فوجاً مكوناً من خمسة وعشرين سائحا من جنسية فرنسية بما فيهم المرشد السياحي وقبطان القارب، نتج عنه وفاة ثلاثة سائحين وإصابة اثنين بإصابات خفيفة جرى التعامل معهم من قبل طواقم الإسعاف… pic.twitter.com/bjnXrpDUz0
— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) January 27, 2026
Oman, situat la marginea estică a peninsulei Arabice, atrage turiști cu scufundările și frumusețea naturală, având aproximativ patru milioane de vizitatori în fiecare an.