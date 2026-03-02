Prima pagină » Social » Primele două comune care anunță oficial comasarea, după programul de stimulente financiare anunțat de CJ Timiș

Primele două comune care anunță oficial comasarea, după programul de stimulente financiare anunțat de CJ Timiș

Comunele Mașloc și Fibiș sunt primele două localități din județul Timiș care au anunțat că intenționează să fuzioneze, după ce președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a prezentat un program de stimulente financiare pentru comunele care aleg comasarea.
Primele două comune care anunță oficial comasarea, după programul de stimulente financiare anunțat de CJ Timiș
Gabriel Negreanu
02 mart. 2026, 13:27, Politic

Anunțul a fost făcut luni, în plenul Consiliului Județean Timiș, de către primarii celor două localități, Ionel Lupu (Mașloc) și Gheorghe Carcea (Fibiș), care au declarat oficial că vor să se unească și să formeze o singură comună.

Alfred Simonis a transmis că demersul nu este unul simbolic, ci „un demers administrativ concret”, care ar putea duce la o utilizare mai eficientă a banilor publici, la optimizarea administrației locale și la creșterea capacității de atragere a fondurilor europene.

Urmează referendum în cele două comune

Potrivit șefului CJ Timiș, procesul de unificare va trebui să parcurgă toate etapele legale, inclusiv consultarea populației prin referendum, cel mai probabil în toamna acestui an. Simonis spune că autoritățile vor merge în comunități pentru a explica avantajele comasării.

Stimulente de 10–20 de milioane de lei, din bugetul CJ Timiș

Comunele care decid să fuzioneze vor primi între 10 și 20 de milioane de lei, în funcție de numărul de locuitori, bani alocați din bugetul Consiliului Județean Timiș. Simonis a afirmat că, dacă se dorește un impact la nivel național, Guvernul ar trebui să dubleze acest tip de sprijin.

Președintele CJ Timiș susține că o comasare ar putea genera „economii de milioane de lei anual” prin reducerea cheltuielilor administrative – o singură conducere și un singur consiliu local, plus eliminarea dublării unor posturi din aparatul administrativ.

Totodată, depășirea pragului de 2.000 de locuitori ar însemna, potrivit lui Simonis, acces mai facil la finanțări europene și la programe care, în prezent, sunt mai greu de atins pentru comunele foarte mici.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul
Cât va dura războiul Iran - SUA, de fapt. Donald Trump a făcut anunțul momentului
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Libertatea
Horoscop sănătate primăvară 2026 | Cele 4 zodii sănătoase-tun în martie, aprilie și mai
CSID
Benzina și motorina ajung la 10 lei? România are carburanți pentru 90 de zile, anunță Ministrul Energiei după escaladarea din Iran
Promotor