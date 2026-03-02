Primele două comune care anunță oficial comasarea, după programul de stimulente financiare anunțat de CJ Timiș

Anunțul a fost făcut luni, în plenul Consiliului Județean Timiș, de către primarii celor două localități, Ionel Lupu (Mașloc) și Gheorghe Carcea (Fibiș), care au declarat oficial că vor să se unească și să formeze o singură comună.

Alfred Simonis a transmis că demersul nu este unul simbolic, ci „un demers administrativ concret”, care ar putea duce la o utilizare mai eficientă a banilor publici, la optimizarea administrației locale și la creșterea capacității de atragere a fondurilor europene.

Urmează referendum în cele două comune

Potrivit șefului CJ Timiș, procesul de unificare va trebui să parcurgă toate etapele legale, inclusiv consultarea populației prin referendum, cel mai probabil în toamna acestui an. Simonis spune că autoritățile vor merge în comunități pentru a explica avantajele comasării.

Stimulente de 10–20 de milioane de lei, din bugetul CJ Timiș

Comunele care decid să fuzioneze vor primi între 10 și 20 de milioane de lei, în funcție de numărul de locuitori, bani alocați din bugetul Consiliului Județean Timiș. Simonis a afirmat că, dacă se dorește un impact la nivel național, Guvernul ar trebui să dubleze acest tip de sprijin.

Președintele CJ Timiș susține că o comasare ar putea genera „economii de milioane de lei anual” prin reducerea cheltuielilor administrative – o singură conducere și un singur consiliu local, plus eliminarea dublării unor posturi din aparatul administrativ.

Totodată, depășirea pragului de 2.000 de locuitori ar însemna, potrivit lui Simonis, acces mai facil la finanțări europene și la programe care, în prezent, sunt mai greu de atins pentru comunele foarte mici.