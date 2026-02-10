Prima pagină » Politic » Momentul când primarii râd de premier. Bolojan: Lăsați-mă să răspund!

Întâlnirea lui Ilie Bolojan cu primarii comunelor, în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor din România, nu a fost deloc ușoară pentru premierul care a trebuit să facă față multor momente descurajante, cum a fost acela în care toată sala a început să râdă de el.
Luiza Moldovan
10 feb. 2026, 13:29, Politic

Încercările repetate ale premierului Bolojan de a lua cuvântul la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România s-au soldat cu întreruperi venite din public.

Bolojan a încercat de multe ori să le explice primarilor că situația financiară a țării impune limite fiscale administrațiilor locale, lucru care s-a lovit de comentarii malițioase.

„Salariile nu sunt cu mult mai mici decât cele din UE”

Unul dintre multele momente tensionate a fost o reacție la replica premierului, conform căreia salariile edililor din România „sunt puțin mai mici decât media din UE, dar nu mult”:

„Ca procent din salarizare, din cheltuieli, suntem ușor mai reduși față de cheltuielile de salarizare din media Uniunii Europene, dar nu mult”, a spus Bolojan, stârnind ilaritate între edili.

„Lăsați-mă să răspund!”,a spus acesta, înainte de a-și relua argumentele privind tăierile bugetare.

Informații de context

Premierul Bolojan s-a întâlnit cu primarii de comune din țară, în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor din România, pentru a discuta despre limitările bugetelor dirijate către consiliile locale, măsură cu care edilii nu sunt de acord.

Întâlnirea a fost punctată de discursuri extrem de vehemente referitoare la măsurile fiscale considerate nejustificate de către edili.

Așa se face că eceastă întâlnire s-a transformat într-o tribună de contestare a reformei administrative, în care primarii au cerut guvernului să păstreze finanțările pentru investiții și să nu transfere noi poveri către administrațiile locale, în timp ce, la nivel central și județean, ar exista, spun ei, spațiu de reducere a costurilor.

Bolojan a mai spus, printre altele, că transferurile de fodnuri de la Guvern înspre administrațiile locale nu mai pot fi realizate, „indiferent de cine va fi premier”.

Bolojan a mai spus punctat că, în România, aproximativ 80% din banii folosiți de administrațiile locale provin din transferuri, în timp ce media în Uniunea Europeană este de circa 50%.

