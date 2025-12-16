Mai mult de 10 incendii stinse de pompieri, de la începutul lunii decembrie / Măsuri de siguranță pentru încălzirea cu lemne pe timp de iarnă

„Acestea s-au produs în raionul de intervenție al pompierilor din Timișoara, Lugoj, Făget și Deta. În sprijinul pompierilor militari au acționat Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență”, se arată în informarea publicată de reprezentanții ISU Timiș.

Potrivit pompierilor, cele mai frecvente cauze de izbucnire a incendiilor au fost coșurile de fum necurățate sau deteriorate, aparatele de gătit lăsate nesupravegheate, precum și depozitarea jarului ori a cenușei din sobă.

Pompierii au oferit și câteva măsuri de siguranță pentru exploatarea coșurilor și burlanelor de evacuare a fumului:

Verificarea, curățarea și, dacă este cazul, repararea coșurilor de fum trebuie efectuată doar de către persoane specializate;

Coșurile, burlanele și canalele de fum trebuie izolate față de elementele combustibile ale pereților, planșeelor și acoperișurilor;

În podul casei, coșul de fum trebuie să fie tencuit, pentru a preveni pătrunderea scânteilor;

Este interzisă amenajarea de afumători în poduri și mansarde.

La exploatarea sobelor cu şi fără acumulare de căldură se vor respecta următoarele:



-În faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;

-Nu se vor aşeza în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;

-Copiii nu vor fi lăsaţi niciodată nesupravegheaţi, cu focul aprins în sobă;

-Cenuşa şi jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat.