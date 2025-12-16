Prima pagină » Social » Gândul: Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc / Registrul Auto Român: Conducerea nu a fost înștiințată

Gândul: Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc / Registrul Auto Român: Conducerea nu a fost înștiințată

Procurorii DNA fac marți percheziții la fostul ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc și la un om de afaceri. Ulterior, reprezentanții Registrului Auto Român au transmis un punct de vedere.
Gândul: Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc / Registrul Auto Român: Conducerea nu a fost înștiințată
Sursa foto: Marian Ilie/Mediafax Foto
Departamentul Social
16 dec. 2025, 09:43, Social

UPDATE: 9:43 

Reprezentanții Registrului Auto Român nu au fost înștiințați cu privire la implicarea instituției sau a angajaților în ancheta vizată de DNA.

„Referitor la informațiile apărute în mass-media, cu privire la presupusele fapte de corupție de care este acuzat un fost ministru al Transporturilor, Registrul Auto Român precizează că până la acest moment conducerea nu a fost înștiințată că instituția sau angajații săi ar fi vizați.

Ca și în alte situații similare, facem precizarea că, în eventualitatea în care organele de anchetă vor solicita informații, Registrul Auto Român este dispus să colaboreze și să ofere informațiile și documentele necesare.

Având în vedere că este o cercetare penală în curs, reprezentanții RAR nu au acces la datele nedestinate publicului. Prin urmare, nu putem comenta informațiile până la stabilirea unei eventuale decizii definitive a unei instanțe de judecată”, se arată în punctul de vedere, transmis marți.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Potrivit surselor judiciare citate de Gândul, procurorii ar viza fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, într-un contract cadru de 23 de milioane de lei. Valoarea mitei ar fi fost de 6% din contract.

Răzvan Cuc a fost ministru al Transporturilor în perioada ianuarie -octombrie 2017 și februarie – noiembrie 2019. El a fost deputat PSD de Giurgiu și senator PSD de Neamț.

Recomandarea video

BREAKING Cristi Danileț a învins „sistemul Savonea” la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
G4Media
Ce este, de fapt, obiectul intergalactic 3I/ATLAS. Detaliul observat de românul Adrian Șonka, prin telescop: „Pe 19 decembrie..”
Gandul
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Libertatea
Cele două zodii care riscă să rămână fără bani de Sărbători, potrivit experților în astrologie
CSID
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Promotor