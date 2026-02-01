Vremea rece și ninsori în Capitală. Minimele ajung la minus 10 grade

Potrivit prognozei speciale pentru București, de duminică până luni dimineața, vremea va continua să se răcească, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar seara și noaptea va ninge și se va depune un strat de zăpadă de 2…4 cm.

Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de până la 40…50 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea.

Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade.

De luni până marți dimineața, vremea va fi deosebit de rece. Cerul va avea înnorări în prima parte a intervalului, când trecător va mai ninge slab (1…2 cm), apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări dimineața (viteze de 35…40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -3 grade, iar cea minimă de -10…-8 grade.

De marți până miercuri dimineața, vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -1…0 grade, iar cea minimă de -8…-6 grade.