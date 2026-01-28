Abuz în serviciu la cabinete medicale din Gorj. Zeci de oameni declarați inapți pentru a scăpa de muncă

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu și cu sprijinul jandarmilor, au pus în executare 41 de mandate de percheziție, la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor cabinete de medicină a muncii.

Acțiunea urmărește probarea unor infracțiuni de abuz în serviciu, instigare la abuz, fals intelectual și uz de fals.

Din anchetă a reieșit că, în perioada 2022-2025, 31 de persoane ar fi obținut și folosit ilegal documente medicale prin care erau declarate inapte.

Aceste acte aveau scopul de a-i ajuta pe beneficiari să nu mai execute orele de muncă neremunerată în folosul comunității, sancțiune dispusă anterior de către instanțele de judecată.

În urma acestor activități, 36 de persoane vor fi conduse la sediul unității de parchet pentru audieri.