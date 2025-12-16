Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”

Protest al studenților în fața sediului central al Universității Babeș-Bolyai – o acțiune – simbol destinată ministrului Educației, Daniel David. Studenții au reinterpretat un colind-manifest în care și-au exprimat nemulțumirile față de politicile guvernamentale din educație și față de măsurile de austeritate, potrivit actualdecluj.ro.

Una dintre organizatoarele protestului, Simina Seliștean, a criticat politicle de austeritate ale guvernului Bolojan și lipsa de interes a autorităților față de studenți.

Un brad cu poza ministrului David pe locul stelei

„Haideți cu noi în față la Auditoriul Maximum. I-am adus un superb brad de Crăciun ministrului Educației – el e steaua acestei seri – și a bradului”.

Un brad pe care studenții au așezat o poză a ministrului, pe care au scris: „Daniel David – groparul Educației. Ieși, bă!”.

Studenta a criticat și lipsa de reacție a colegilor ei.

„Așa mult curaj și avânt avem, încât, dacă ar striga cineva într-o astfel de mulțime „jos austeritatea” toți ar tăcea mâlc. Studenții ies în stradă pentru lucruri de bun-simț: burse sociale ca să își poată continua studiile și condiții decente în cămine”, a spus aceasta pentru publicația citată.

Colindul studenților

O chestiune inedită a fost colindul cu versuri scise de studenți, conținând critici la adresa ministrului David și a Guvernului:

Am plecat să colindăm

Domn Domn să-nălțăm

Pe ministru să-l rugăm

Domn Domn să-nălțăm

Pe ministru să-l rugăm

Domn Domn să-nălțăm

Domn Domn să-nălțăm

Domn Domn să-nălțăm

Burse noua să ne dea

Domn Domn să-nălțăm

Și mai vrem încă ceva

Domn Domn să-nălțăm

Și mai vrem încă ceva

Domn Domn să-nălțăm

Domn Domn să-nălțăm

Domn Domn să-nălțăm

Ca demisia să ne-o dea

Domn Domn să-nălțăm

David, du-te-n pana mea

Domn Domn să-nălțăm

David, du-te-n pana mea

Domn Domn să-nălțăm

Domn Domn să-nălțăm

Domn Domn să-nălțăm

Ia și guvernu cu tine

Domn Domn să-nălțăm

Ca fara el ni mai bine

Domn Domn să-nălțăm

Că fără el ni-i mai bine

Domn Domn să-nălțăm

Domn Domn să-nălțăm

Domn Domn să-nălțăm