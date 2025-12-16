Prima pagină » Social » Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”

Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”

Vârsta tinereții e, desigur, creativă chiar și atunci când vine vorba de proteste. Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai au reinterpretat un cunoscut colind românesc și l-au interpretat pentru ministrul Educației, pe care l-au acuzat că îngroapă Educația.
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Sursa foto: actualdecluj.ro
Luiza Moldovan
16 dec. 2025, 12:18, Social

Protest al studenților în fața sediului central al Universității Babeș-Bolyai – o acțiune – simbol destinată ministrului Educației, Daniel David. Studenții au reinterpretat un colind-manifest în care și-au exprimat nemulțumirile față de politicile guvernamentale din educație și față de măsurile de austeritate, potrivit actualdecluj.ro.

Una dintre organizatoarele protestului, Simina Seliștean, a criticat politicle de austeritate ale guvernului Bolojan și lipsa de interes a autorităților față de studenți.

Un brad cu poza ministrului David pe locul stelei

„Haideți cu noi în față la Auditoriul Maximum. I-am adus un superb brad de Crăciun ministrului Educației – el e steaua acestei seri – și a bradului”.

Un brad pe care studenții au așezat o poză a ministrului, pe care au scris: „Daniel David – groparul Educației. Ieși, bă!”.

Studenta a criticat și lipsa de reacție a colegilor ei.

„Așa mult curaj și avânt avem, încât, dacă ar striga cineva într-o astfel de mulțime „jos austeritatea” toți ar tăcea mâlc. Studenții ies în stradă pentru lucruri de bun-simț: burse sociale ca să își poată continua studiile și condiții decente în cămine”, a spus aceasta pentru publicația citată.

Colindul studenților

O chestiune inedită a fost colindul cu versuri scise de studenți, conținând critici la adresa ministrului David și a Guvernului:

Am plecat să colindăm
Domn Domn să-nălțăm
Pe ministru să-l rugăm
Domn Domn să-nălțăm
Pe ministru să-l rugăm
Domn Domn să-nălțăm

Domn Domn să-nălțăm
Domn Domn să-nălțăm

Burse noua să ne dea
Domn Domn să-nălțăm
Și mai vrem încă ceva
Domn Domn să-nălțăm
Și mai vrem încă ceva
Domn Domn să-nălțăm

Domn Domn să-nălțăm
Domn Domn să-nălțăm

Ca demisia să ne-o dea
Domn Domn să-nălțăm
David, du-te-n pana mea
Domn Domn să-nălțăm
David, du-te-n pana mea
Domn Domn să-nălțăm

Domn Domn să-nălțăm
Domn Domn să-nălțăm

Ia și guvernu cu tine
Domn Domn să-nălțăm
Ca fara el ni mai bine
Domn Domn să-nălțăm
Că fără el ni-i mai bine
Domn Domn să-nălțăm

Domn Domn să-nălțăm
Domn Domn să-nălțăm

Recomandarea video

BREAKING Cristi Danileț a învins „sistemul Savonea” la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
G4Media
Unde nu este bine să pui niciodată bradul de Crăciun. Cele 7 locuri care atrag ghinion și strică energia sărbătorilor
Gandul
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Libertatea
Cele două zodii care riscă să rămână fără bani de Sărbători, potrivit experților în astrologie
CSID
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Promotor