Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”

Protest al studenților în fața sediului central al Universității Babeș-Bolyai – o acțiune – simbol destinată ministrului Educației, Daniel David. Studenții au reinterpretat un colind-manifest în care și-au exprimat nemulțumirile față de politicile guvernamentale din educație și față de măsurile de austeritate, potrivit actualdecluj.ro.
Una dintre organizatoarele protestului, Simina Seliștean, a criticat politicle de austeritate ale guvernului Bolojan și lipsa de interes a autorităților față de studenți.
„Haideți cu noi în față la Auditoriul Maximum. I-am adus un superb brad de Crăciun ministrului Educației – el e steaua acestei seri – și a bradului”.
Un brad pe care studenții au așezat o poză a ministrului, pe care au scris: „Daniel David – groparul Educației. Ieși, bă!”.
Studenta a criticat și lipsa de reacție a colegilor ei.
„Așa mult curaj și avânt avem, încât, dacă ar striga cineva într-o astfel de mulțime „jos austeritatea” toți ar tăcea mâlc. Studenții ies în stradă pentru lucruri de bun-simț: burse sociale ca să își poată continua studiile și condiții decente în cămine”, a spus aceasta pentru publicația citată.
O chestiune inedită a fost colindul cu versuri scise de studenți, conținând critici la adresa ministrului David și a Guvernului:
Am plecat să colindăm
Domn Domn să-nălțăm
Pe ministru să-l rugăm
Domn Domn să-nălțăm
Pe ministru să-l rugăm
Domn Domn să-nălțăm
Domn Domn să-nălțăm
Domn Domn să-nălțăm
Burse noua să ne dea
Domn Domn să-nălțăm
Și mai vrem încă ceva
Domn Domn să-nălțăm
Și mai vrem încă ceva
Domn Domn să-nălțăm
Domn Domn să-nălțăm
Domn Domn să-nălțăm
Ca demisia să ne-o dea
Domn Domn să-nălțăm
David, du-te-n pana mea
Domn Domn să-nălțăm
David, du-te-n pana mea
Domn Domn să-nălțăm
Domn Domn să-nălțăm
Domn Domn să-nălțăm
Ia și guvernu cu tine
Domn Domn să-nălțăm
Ca fara el ni mai bine
Domn Domn să-nălțăm
Că fără el ni-i mai bine
Domn Domn să-nălțăm
Domn Domn să-nălțăm
Domn Domn să-nălțăm