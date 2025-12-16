DNA: O firmă de ride-sharing avea înregistrați peste 1.000 de șoferi, dar în acte avea 193 de angajați

Potrivit DNA, procurorii au dispus plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile față de un administrator al mai multor firme pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată. Totodată, procurorii anticorupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de trei suspecți, administratori în drept și/sau în fapt ai unor firme, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată.

În perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, primul inculpat împreună cu alți doi suspecți ar fi plătit la negru salariile către mai mulți șoferi colaboratori.

Astfel, prin operațiuni care nu ar fi fost înregistrate în evidențele contabile ale firmelor ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat de 21.190.655 lei, reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă.

Concret, ar fi fost înființate nouă firme de transport alternativ de persoane, care ar fi colaborat cu aproximativ 1.000 de șoferi înregistrați pe platformele de ride-sharing. Dintre aceștia, doar o mică parte ar fi beneficiat de forme legale de angajare.

Prin plata la negru a salariilor, șoferilor li s-ar fi oferit posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin încheierea contractelor de muncă.

„Cu titlu de exemplu, în cazul uneia dintre societățile comerciale erau înregistrați pe platformele de ride-sharing 1.025 de șoferi, însă în urma verificărilor efectuate ar fi reieșit faptul că societatea figura doar cu 193 de angajați”, transmite DNA.

Procurorii DNA au făcut luni șase percheziții în Iași și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ de persoane.