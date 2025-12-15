Prima pagină » Social » Evaziune fiscală în transportul alternativ de persoane: Percheziții ale DNA în Iași și Ilfov

Evaziune fiscală în transportul alternativ de persoane: Percheziții ale DNA în Iași și Ilfov

Procurorii DNA fac luni șase percheziții în Iași și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ de persoane.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
15 dec. 2025, 11:52, Social

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022-2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe firme și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane.

Prejudiciul adus statului este estimat, la acest moment, la peste 24 milioane de lei.

Luni au loc șase percheziții domiciliare în județele Iași și Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Amenzi de peste 3 milioane de lei

ANAF a anunțat vineri intensificarea, începând cu luna septembrie, a acțiunilor de control la nivel național în domeniul transportului alternativ de persoane.

În urma controalelor desfășurate, inspectorii antifraudǎ au constatat lipsa de conformare în cazul a 123 de societăți verificate. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de 3.125.000 lei, în principal pentru nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF). De asemnea, s-a dispus suspendarea activității pentru 12.358 autoturisme utilizate în transportul alternativ, pentru lipsa AMEF, dar și confiscarea a 82.642.327 lei încasați în numerar fără documente justificative.

ANAF anunță că va intensifica acțiunile de verificare și monitorizare a veniturilor obținute din activitățile de transport alternativ (ride-sharing), în perioada următoare.

