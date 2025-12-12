Laura Codruța Kövesi primele declarații despre criza din justiție – G4media

Într-o declarație transmisă publicației G4Media, Kövesi și-a exprimat „îngrijorarea” față de recentele informații care „afectează independența și reputația magistraturii din România”, dar și față de modul în care autoritățile au răspuns acestor semnale.

Șefa Parchetului European a invocat, în același context, hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Kövesi c. României, pe care a câștigat-o, subliniind că CEDO a stabilit „în mod clar” că magistrații se bucură de libertatea de exprimare atunci când semnalează „disfuncționalități instituționale grave” sau abuzuri care afectează funcționarea justiției.

„Sancționarea sau revocarea unui magistrat pentru opinii exprimate în interes public constituie o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului”, a a spus Kövesi pentru G4media, precizând că acest principiu „nu este unul personal, ci unul universal”, aplicabil tuturor magistraților care acționează cu bună-credință.

Kövesi a criticat explicit ideea de măsuri disciplinare împotriva judecătorilor și procurorilor care ies public împotriva abuzurilor: „Aplicarea de sancțiuni disciplinare (…) nu poate fi interpretată decât ca o măsură de represalii, având ca scop reducerea la tăcere a unei critici legitime și profund necesare”, a transmis ea.

În final, procurorul-șef european a cerut ca instituțiile responsabile să se concentreze pe verificarea faptelor și pe măsuri de corecție, nu pe pedepsirea celor care semnalează problemele. „Aceasta este singura cale de a proteja credibilitatea instituțiilor în ochii cetățenilor unui stat democratic”, a conchis Kövesi.