Prima reacție a lui Emil Boc după descinderea DNA la Primăria Cluj

Edilul clujean susține că instituția pe care o conduce nu este ținta principală a anchetei, ci a ajuns „victimă colaterală” într-un conflict între două companii private.

„E o anchetă în derulare. Pot să vă spun ce nu este: nu este nimic legat de metrou, că tot am văzut că toată lumea a vorbit de metrou, n-are legătură. Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală”, a declarat Emil Boc, subliniind că numele Primăriei apare în dosar în contextul unor plângeri reciproce formulate între doi asociați ai unei firme.

Edilul a explicat că instituția a pus deja la dispoziția procurorilor toate documentele solicitate și că subiectul central al investigației îl reprezintă un litigiu comercial: „Sunt două scandaluri între doi asociați de la o firmă, care și-au făcut plângeri reciproce. Noi le-am dat documentele. Subiectul principal vizează practic o plângere între două firme care sunt asociate.”

Acțiunile DNA au avut loc miercuri dimineață la sediul Primăriei Cluj-Napoca, vizate fiind, potrivit unor surse apropiate anchetei, documente din direcția tehnică și serviciul de achiziții. Ancheta se află în faza de strângere de probe, iar activitatea instituției continuă în regim normal.

Emil Boc a insistat asupra faptului că investigația nu afectează proiectele mari ale municipalității și nu generează blocaje administrative. „Nu se blochează proiectele demarate din cauza aceasta. Continuăm fără probleme. Autoritățile statului trebuie să-și facă datoria”, a spus primarul.

Declarațiile au fost făcute în marja deschiderii târgului de turism Wonder Destinations din Cluj-Napoca, unde edilul a fost întrebat de jurnaliști despre descinderile DNA și posibilele efecte asupra administrației locale.