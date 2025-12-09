Facturi mai mici la Cluj: Primăria modernizează termoficarea cu 8,5 milioane de euro

Primarul Clujului a semnat luni două contracte pentru proiectarea și execuția lucrărilor de retehnologizare a sistemului de termoficare din Cluj-Napoca. Emil Boc spune că noile investiții vor reduce pierderile din rețea și vor duce, implicit, la facturi mai mici pentru clujeni.

„Modernizarea rețelei de termoficare înseamnă mai puține pierderi și, astfel, facturi mai mici pentru cetățeni”, a transmis edilul.

Termoficare inteligentă la Cluj

Ca parte din lucrări, vor fi instalate contoare inteligente pentru monitorizarea consumului. Punctele termice din cartierele Mănăștur și Gheorgheni urmează să fie modernizate și digitalizate. De asemenea, rețelele termice primare și secundare, atât cele de distribuție, cât și cele de transport, vor fi reabilitate sau înlocuite.

Lungimea totală a noilor rețele modernizate se ridică la 4,35 kilometri. Acestea vor crea ceea ce primarul a numit „insule de energie” – zone independente din punct de vedere termic, mai eficiente și mai puțin poluante.

Finanțare majoritar europeană

Primăria a obținut aproximativ 70% din fonduri prin programe europene, restul fiind asigurat din bugetul local. „Este un pas important pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru un Cluj mai verde”, a menționat Emil Boc.

Proiectarea va dura 3 luni, iar lucrările propriu-zise un an și trei luni. Termenul de finalizare este mijlocul anului 2027, dacă nu apar întârzieri în procesul de execuție.

Edilul spune că proiectele vor fi extinse și în alte zone ale municipiului. „Clujul merge înainte spre un sistem de termoficare modern, eficient și prietenos cu buzunarul locuitorilor săi”, a scris Boc pe pagina sa de socializare. Mesajul a generat numeroase reacții din partea locuitorilor, nu toate pozitive.

Fără contorizare individuală, centralele rămân la putere în Cluj

„Până nu se introduce contorizare și control individual al termoficării, lumea o să opteze tot pentru centrale pe gaz. Treaba cu repartitoarele e o glumă proastă”, a comentat un clujean. Alții au remarcat că astfel de investiții ar fi necesare și în alte orașe: „Erați potrivit pentru Primăria București să îi salvați de la dezastru…”

N-au lipsit nici ironiile, în special legate de costuri: „Corect, e foarte ieftin, 100 de milioane pe metru liniar, îmi fac și eu acasă… știi ce zic?”

Chiar și cu opiniile împărțite, administrația locală mizează pe faptul că investițiile în sistemul centralizat vor deveni, pe termen lung, o alternativă viabilă la centralele individuale, prin costuri mai mici și un impact redus asupra mediului.

Europa mizează pe termoficarea centralizată

În Europa, rețelele de termoficare centralizată sunt privite ca o parte-cheie a tranziției energetice și de mediu. Estimările arată că până în 2050 vor fi necesare investiții de până la 1,16 trilioane de euro. Fondurile sunt necesare pentru modernizarea infrastructurii de rețele de încălzire și răcire centralizată până în 2050.