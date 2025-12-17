Liana Arsenie relatează un episod legat de solicitarea unei declinări de competență într-un dosar penal

Potrivit afirmațiilor judecătoarei, un procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Elena Grecu, s-ar fi prezentat la biroul său și i-ar fi solicitat dispunerea declinării competenței dosarului cunoscut sub numele de „Fațada” către Înalta Curte de Casație și Justiție. Liana Arsenie a declarat că a refuzat această solicitare și i-a cerut procurorului să părăsească biroul, scrie Gândul.

„Scopul vizitei doamnei procuror a fost acela de a solicita o anumită soluție. Pentru mine a fost un moment de referință în carieră, fiind o situație cu care nu m-am mai confruntat. Mi s-a spus ce soluție ar trebui pronunțată, ceea ce consider inacceptabil pentru un judecător. Presiunile ar fi continuat și în ședința de judecată din ziua următoare, în contextul dezbaterilor privind competența instanței”, a declarat Liana Arsenie.

Judecătoarea a mai susținut că, ulterior, procurorul ar fi formulat o cerere de recuzare, invocând lipsa de competență a Curții de Apel București. De asemenea, aceasta a afirmat că a informat conducerea instanței despre cele întâmplate și că ar fi fost avertizată de o colegă asupra posibilelor consecințe ale poziției adoptate.