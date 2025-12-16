Prima pagină » Politic » Reacția ministrului Muncii după reținerea lui Răzvan Cuc: „Justiția e justiție, nu am ce să comentez”

Reacția ministrului Muncii după reținerea lui Răzvan Cuc: „Justiția e justiție, nu am ce să comentez”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, marți, la Digi24, că nu are nicio opinie în legătură cu cazul de corupție care îl vizează pe fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, reținut de DNA într-un dosar ce ar privi o presupusă mită în legătură cu activitatea Registrului Auto Român.
Andrei Rachieru
16 dec. 2025, 21:23, Politic

„Nu am nicio opinie, pentru că nu este treaba mea să am o opinie. E treaba procurorilor, apoi va fi treaba judecătorilor, dacă se va ajunge acolo”, a afirmat Florin Manole.

Acesta a subliniat că Partidul Social Democrat nu se implică în astfel de situații și nu comentează anchete aflate în desfășurare.

Ministrul a adăugat că Răzvan Cuc nu mai este de mult timp membru al PSD și nu mai deține funcții politice.

„Mi se pare că e un lucru corect pentru noi să facem asta, cu atât mai mult cu cât domnul Cuc nu mai este de mult membru al Partidului Social-Democrat și nu mai are funcții politice, dar și dacă ar fi fost, justiția e justiție, nu am ce să comentez”, a spus Manole.

Fost ministru al Transporturilor în trei guverne PSD, Răzvan Cuc a fost reținut de procurorii DNA într-un dosar în care este suspectat că ar fi susținut o anumită companie în schimbul unor foloase necuvenite, potrivit informațiilor apărute în spațiul public. Ancheta este în curs.

