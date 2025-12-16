Victor Negrescu spune că declarația secretarului general al NATO, Mark Rutte, „a fost privită cu îngrijorare de liderii europeni”

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat marți, la Strasbourg, că afirmația recentă a secretarului general al NATO, Mark Rutte, a stârnit îngrijorare în rândul liderilor europeni.

Potrivit lui Negrescu, liderii europeni trebuie să fie „ponderaţi şi realişti cu privire la situaţia actuală”, spunând că mesajul Statelor Unite se referă la faptul că „Europa trebuie să aibă grijă de propria soartă”.

„Trebuie sa investim în apărare, dar fără să alarmăm populaţia, fiind totuşi pregătiţi pentru orice fel de scenariu”, a declarat Victor Negrescu.

Vicepreședintele a spus că este necesară o abordare echilibrată, reală, care să țină cont de situația internațională. Negrescu a afirmat că „declaraţia secretarului general al NATO a fost privită cu îngrijorare de liderii europeni. Totodată, trebuie să fim ponderaţi şi realişti cu privire la situaţia actuală”.

Acesta a făcut referire și la discuțiile purtate la Berlin, despre care a spus că se îndreaptă într-o direcție foarte bună privind negocierile.

În opinia sa, negocierile dintre Ucraina, Statele Unite și partenerii europeni au dus deja la identificarea unor soluții de compromis, iar direcția oferă șanse reale pentru un acord de pace.

„Deja s-au identificat soluţii de compromis şi vedem că Ucraina deja este mulţumită de această etapă a negocierilor purtate între oficialii ucrainieni şi partenerii din Statele Unite şi din Europa. Este foarte probabil să avem astăzi un drum cât mai direct, cât mai clar, cât mai predictibil spre o soluţie de pace. Totodată, este evident că trebuie să investim consistent în zona de apărare, într-o manieră coerentă, pentru a dezvolta industria de apărare europeană, pentru a dezvolte capabilităţile noastre la nivel european”, a spus Negrescu.

Vicepreședintele Parlamentului European a insistat asupra ideii că mesajul transmis de administrația americană este unul care nu lasă loc de interpretări. În acest context, el a spus din nou că sunt necesare investiții în domeniul apărării, fără a crea panică în rândul cetățenilor.

„În contextul acesta trebuie sa investim în apărare, dar fără să alarmăm populaţia, fiind totuşi pregătiţi pentru orice fel de scenariu”, a spus el.

Declarațiile lui Negrescu vin după discursul susținut de Mark Rutte la Berlin, unde secretarul general al NATO a cerut statelor aliate să accelereze eforturile în domeniul apărării.

Mark Rutte a avertizat că Rusia ar putea reprezenta o amenințare directă pentru NATO în următorii ani și a atras atenția asupra lipsei de urgență resimțite de unele state membre.

El a cerut statelor aliate să își consolideze capacitățile de apărare, pentru a evita un conflict inițiat de Rusia, care ar putea ajunge „la scara războiului pe care l-au îndurat bunicii şi străbunicii noştri”.

„Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei. Mă tem că prea mulţi sunt liniştiţi şi complezenţi. Prea mulţi nu simt urgenţa. Şi prea mulţi cred că timpul este de partea noastră. Nu este aşa. Acum este momentul să acţionăm. Conflictul este la uşa noastră. Rusia a readus războiul în Europa. Şi trebuie să fim pregătiţi”, a spus Rutte.