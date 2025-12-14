Kremlinul atacă discursul NATO: „Rutte nu înțelege ce înseamnă un război adevărat”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că Alianța trebuie să fie pregătită pentru un conflict de amploare. El susține că Rusia ar putea ataca statele NATO în viitor. Declarațiile au fost criticate dur ulterior de Kremlin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică, într-o intervenție la televiziunea de stat rusă, că afirmațiile lui Rutte sunt „iresponsabile”. El susține că oficialul olandez demonstrează o lipsă de înțelegere a devastării provocate de un război major.

Kremlinul: Rutte a uitat cum a fost al doilea război mondial

„Domnul Rutte, făcând astfel de declarații iresponsabile, pur și simplu nu înțelege despre ce vorbește”, a spus Peskov, citat de Reuters. „Pare a fi o declarație a unui reprezentant al unei generații care a reușit să uite cum a fost de fapt al doilea război mondial”.

Secretarul general al NATO a făcut declarațiile criticate joi, într-un discurs suținut la Berlin. Rutte a spus că NATO trebuie să fie pregătită pentru „amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii sau străbunicii noștri”.

Și Budapesta a cerut vineri secretarului general al NATO, Mark Rutte, să renunțe la ceea ce a numit „alimentarea tensiunilor de război”.

„NATO ar putea fi următoarea țintă a Rusiei„

„Trebuie să fim pregătiți pentru amploarea războiului pe care l-au trăit generațiile anterioare”, a spus Rutte, adăugând că „noi (Alianța Nord-Atlantică n.r.) suntem următoarea țintă a Rusiei”.

Șeful NATO a avertizat că mulți aliați subestimează pericolul. El a cerut accelerarea investițiilor în apărare și creșterea producției militare. De asemenea, consideră necesară pregătirea comunităților europene pentru scenarii de criză majoră.

Moscova respinge scenariile NATO

Kremlinul respinge constant ideea că Rusia ar avea planuri de atac împotriva unui stat NATO, catalogând aceste afirmații drept „absurde” și un „nonsens”.

Potrivit Moscovei, astfel de declarații alimentează o „isterie antirusă” în Europa. Peskov spune că sunt folosite pentru a justifica majorarea cheltuielilor militare și legitimează consolidarea prezenței NATO la granițele Rusiei.

Referirea la al doilea război mondial este extrem de sensibilă în Rusia. Conflictul a provocat pierderi uriașe de vieți omenești și distrugeri masive și în Rusia. Este considerat, de altfel, unul dintre cele mai dureroase momente din istoria țării.

Experții în securitate consideră că schimbul de declarații face parte dintr-o confruntare retorică și strategică, nu din pregătirea unui război iminent între NATO și Rusia.