Prima pagină » Știri externe » Amenințarea lui Trump pune NATO în pericol, afirmă ministrul danez de externe

Amenințarea lui Trump pune NATO în pericol, afirmă ministrul danez de externe

Amenințarea tarifară a președintelui american Donald Trump împotriva aliaților europeni – și a membrilor NATO – care susțin Danemarca împotriva obiectivului său de a prelua controlul asupra Groenlandei pune în pericol alianța NATO, a afirmat ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen.
Amenințarea lui Trump pune NATO în pericol, afirmă ministrul danez de externe
Sursa foto: Dursun Aydemir / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Andreea Tobias
18 ian. 2026, 19:48, Știri externe

Ordinea geopolitică globală „așa cum o cunoaștem” și „viitorul” NATO sunt în joc, a declarat el în timpul unei vizite în Norvegia – una dintre țările vizate de amenințarea lui Trump.

„Nu am nicio îndoială că există un sprijin european puternic” pentru Danemarca în această dispută, a declarat el într-o conferință de presă, adăugând că Europa este mai puternică „când ne arătăm colectiv forța”.

Mark Rutte a discutat cu Donald Trump

Între timp, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că a discutat cu președintele american Donald Trump despre „situația securității în Groenlanda și Arctica”.

A afirmat că „vor continua să lucreze la acest subiect”.

El nu a oferit mai multe detalii despre discuție. A spus doar că așteaptă cu nerăbdare să se întâlnească cu președintele american la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, care va avea loc la sfârșitul acestei luni.

Recomandarea video