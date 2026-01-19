Premierul Groenlandei, despre amenințările SUA: Nu ne vom lăsa presați. Rămânem ferm pe poziții

„Nu ne vom lăsa presați. Rămânem ferm pe poziții în ceea ce privește respectul, dialogul și dreptul internațional”, a scris, luni, pe Facebook, premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, într-o postare însoțită de fotografii de la demonstrațiile de săptămâna trecută din Groenlanda, potrivit The Guardian.

Acesta a mai precizat că întâlnirea de la Bruxelles alături de Secretarul General al NATO, Mark Rutte și ministra Afacerilor Externe din Groenlanda, Vivian Motzfeldt și vicepremierul danez Troels Lund Poulsen „este foarte importantă și este menită să clarifice stadiul discuțiilor în ceea ce privește securitatea în Arctic”, precizând că discuțiile se vor desfășura într-un mod care să implice și să respecte responsabilitatea Groenlandei pentru dezvoltarea țării, a mai precizat Nielsen în mesajul său publicat, luni, pe Facebook.

Reamintim că, recent, atât în Groenlanda cât și în Danemarca s-au cetățenii au ieșit în stradă în semn de protest față de intențiile lui Trump de a obține controlul asupra Groenlandei. Premierul Groenlandei se află printre oficialii care s-au alăturat mulțimii.