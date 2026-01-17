Mii de persoane participă la protestul anti-Trump din Copenhaga

Fluturând steagurile Danemarcei și Groenlandei, un teritoriu autonom danez, protestatarii au format o mulțime roșie și albă în fața primăriei din Copenhaga.

Oamenii strigă „Kalaallit Nunaat!” – numele vastei insule arctice în limba groenlandeză, conform AFP.

Mii de oameni au indicat pe rețelele sociale că intenționează să participe la protestele organizate de asociații groenlandeze în Copenhaga, Aarhus, Aalborg, Odense și capitala Groenlandei, Nuuk.

Mesaj clar și unitar de respect

„Scopul este de a transmite un mesaj clar și unitar de respect pentru democrația și drepturile fundamentale ale omului din Groenlanda”, a declarat Uagut, o asociație a groenlandezilor din Danemarca.

Protestele vin după avertismentul lui Trump că ar putea impune tarife țărilor care se opun planurilor sale de a prelua Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei.

„Evenimentele recente au pus Groenlanda și groenlandezii din Groenlanda și Danemarca sub presiune”, a declarat Julie Rademacher, președinta Uagut, într-o declarație trimisă AFP, în care a făcut apel la „unitate”.

„Când tensiunile cresc și oamenii intră într-o stare de alarmă, riscăm să creăm mai multe probleme decât soluții pentru noi înșine și pentru ceilalți. Facem apel la groenlandezii din Groenlanda și Danemarca să rămână uniți”, a spus ea.