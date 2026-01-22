Kremlinul reacționează la declarațiile optimiste făcute de Steve Witkoff: Nu comentăm

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, urmează să ajungă joi la Moscova și să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru negocieri privind încheierea Războiului din Ucraina.

Peskov a spus: „Discuțiile vor continua pe tema teritoriilor ucrainene și pe alte subiecte conexe”, citat de Reuters.

Joi, emisarul Witkoff a spus: „Cred că mai este un singur punct de rezolvat, am discutat mai multe versiuni ale acestui punct, ceea ce înseamnă că poate fi rezolvat. Așadar, dacă ambele părți vor să-l rezolve, îl vom rezolva”.

Întrebat despre aceste declarații, Peskov a replicat: „Nu am dori să comentăm stadiul actual al negocierilor, în special în perioada premergătoare sosirii lui Witkoff la Moscova și întâlnirii sale cu Putin”, menționând totuși: „Este clar că președintele rus apreciază foarte mult eforturile de pace ale președintelui Trump personal și ale echipei sale, inclusiv ale emisarului special Witkoff. Salutăm aceste eforturi și eficacitatea lor”.

Miercuri, tot în marja forumului de la Davos, președintele Donald Trump le-a transmis liderilor Rusiei și Ucrainei: „Cred că au ajuns acum într-un punct în care se pot uni și pot încheia un acord. Și dacă nu o fac, sunt proști. Asta e valabil pentru amândoi. Și știu că nu sunt proști, dar dacă nu reușesc să facă asta, sunt proști”.