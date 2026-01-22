Prima pagină » Știrile zilei » Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina au ajuns la „o singură problemă”

Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina au ajuns la „o singură problemă”

Emisarul american Steve Witkoff a declarat joi că negocierile privind încheierea Războiului din Ucraina au înregistrat progrese semnificative, anunțând că un singur aspect mai rămâne de rezolvat.
Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina au ajuns la „o singură problemă”
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
22 ian. 2026, 10:17, Știri externe

„Cred că mai este un singur punct de rezolvat, am discutat mai multe versiuni ale acestui punct, ceea ce înseamnă că poate fi rezolvat. Așadar, dacă ambele părți vor să-l rezolve, îl vom rezolva”, a declarat emisarul american în marja Forumului Economic de la Davos, adăugând că în cadrul discuțiilor s-au înregistrat progrese semnificative, notează Reuters.

Declarația lui Witkoff vine după ce Statele Unite au purtat în ultimele luni negocieri separate cu Rusia, Ucraina și lideri europeni, însă până acum nu s-a ajuns la un acord de încheiere a Războiului.

Miercuri, tot în marja forumului de la Davos, președintele Donald Trump le-a transmis liderilor Rusiei și Ucrainei: „Cred că au ajuns acum într-un punct în care se pot uni și pot încheia un acord. Și dacă nu o fac, sunt proști. Asta e valabil pentru amândoi. Și știu că nu sunt proști, dar dacă nu reușesc să facă asta, sunt proști”.

Joi, Witkoff urmează să meargă la Moscova pentru continuarea discuțiilor.

 

 

Recomandarea video

EXCLUSIV Ministrul Sănătății, după investigația G4Media despre „mafia parafelor”: Au existat „tot felul de rezistențe” din sistem
G4Media
De ce întârzie bugetul pe 2026 și ce efecte are? Guvernul, somat de specialiști să implementeze reforma bugetară. Analiza a doi economiști reputați, pentru Gândul
Gandul
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
Libertatea
Ecuația ciorbei. Câți litri de apă trebuie să pui, de fapt, la 1 kg de carne
CSID
Schimbul de ulei la mașinile hibrid este obligatoriu? Un român a mers 140.000 km fără să-l schimbe
Promotor