Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina au ajuns la „o singură problemă”

„Cred că mai este un singur punct de rezolvat, am discutat mai multe versiuni ale acestui punct, ceea ce înseamnă că poate fi rezolvat. Așadar, dacă ambele părți vor să-l rezolve, îl vom rezolva”, a declarat emisarul american în marja Forumului Economic de la Davos, adăugând că în cadrul discuțiilor s-au înregistrat progrese semnificative, notează Reuters.

Declarația lui Witkoff vine după ce Statele Unite au purtat în ultimele luni negocieri separate cu Rusia, Ucraina și lideri europeni, însă până acum nu s-a ajuns la un acord de încheiere a Războiului.

Miercuri, tot în marja forumului de la Davos, președintele Donald Trump le-a transmis liderilor Rusiei și Ucrainei: „Cred că au ajuns acum într-un punct în care se pot uni și pot încheia un acord. Și dacă nu o fac, sunt proști. Asta e valabil pentru amândoi. Și știu că nu sunt proști, dar dacă nu reușesc să facă asta, sunt proști”.

Joi, Witkoff urmează să meargă la Moscova pentru continuarea discuțiilor.