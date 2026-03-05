Prima pagină » Știrile zilei » Ucraina cere amânarea următoarelor negocieri trilaterale din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi că Ucraina a discutat cu Statele Unite despre posibilitatea de a amâna și de a schimba locația următoarei runde de negocieri trilaterale cu Rusia.
Potrivit președintelui, următoarea rundă de negocieri era programată să înceapă joi la Abu Dhabi, însă, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, oficialii ucraineni au început discuții cu partea americană, care organizează reuniunea, privind amânarea și schimbarea locației acesteia. 

„Următoarea întâlnire trilaterală Ucraina-SUA-Rusia era planificată pentru perioada 5-9 martie, în funcție de evoluțiile din întreaga lume. În prezent, există un alt război în Orientul Mijlociu. Am discutat cu partea americană, deoarece ei sunt partea care invită Ucraina și Rusia la întâlnire, despre posibilitatea schimbării locației și a amânării întâlnirii pentru o perioadă din cauza războiului din Orientul Mijlociu”, se arată în mesajul publicat de Zelenski pe platforma X. 

În decursul lunii februarie s-au desfășurat mai multe întâlniri în formatul SUA – Ucraina – Rusia, care s-au soldat doar cu realizarea unui schimb de prizonieri. 

„Un schimb de prizonieri de război este întotdeauna un moment important – este un rezultat pozitiv pentru familii. Sperăm sincer că în zilele următoare vom putea începe acest proces de schimb”, mai transmite Zelenski. 

