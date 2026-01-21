Prima pagină » Politic » Donald Trump a anunțat că se întâlnește cu Volodimir Zelenski la Davos pentru discuții despre războiul din Ucraina

Președintele american Donald Trump a spus la Davos că războiul din Ucraina este o „baie de sânge” și că vrea să oprească conflictul.
Nițu Maria
21 ian. 2026, 16:47, Politic

UPDATE

La sesiunea scurtă de întrebări după discurs, Donald Trump a spus că el crede că se poate ajunge la un acord între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Cred că au ajuns acum într-un punct în care se pot uni și pot încheia un acord. Și dacă nu o fac, sunt proști. Asta e valabil pentru amândoi. Și știu că nu sunt proști, dar dacă nu reușesc să facă asta, sunt proști.”, a spus Trump.

Știrea inițială

Prezent miercuri la Forumul de la Davos, președintele american Donald Trump a discutat, pe lângă subiectele Groenlanda, NATO și Uniunea Europeană, despre războiul din Ucraina.

Președintele american a declarat că încearcă să fie în continuare un mediator între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În discursul său de la Davos, Donald Trump a catalogat războiul din Ucraina drept o „baie de sânge”, conform Reuters. „Asta vreau să opresc, nu ajută Statele Unite, dar acestea sunt suflete, aceștia sunt tineri. Vreau să opresc asta, este un război oribil.”, a spus el.

Președintele american a menționat implicarea Rusiei și a Ucrainei în cadrul întregului dialog, spunând că Vladimir Putin caută o înțelegere.

„Am de-a face cu președintele Zelenski și cred că vrea să facă o înțelegere”, a adăugat Donald Trump.

În cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Trump a confirmat că se va întâlni astăzi cu președintele ucrainean, afirmând că „trebuie să oprească războiul”.

