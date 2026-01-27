Franța îi răspunde șefului NATO în disputa privind capacitatea de apărare a Europei

„Nu, dragă Mark Rutte. Europenii pot și trebuie să își asume propria securitate. Chiar și Statele Unite sunt de acord. Acesta este pilonul european al NATO”, a declarat ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, potrivit Politico.

„Pilonul european al NATO, termen lipsit de conținut”

Răspunzând unei întrebări adresate de eurodeputatul francez de extremă dreapta Pierre-Romain Thionnet, Rutte a spus în Parlamentul European că continentul nu se poate apăra fără sprijin american. El a respins, totodată, ideea unei armate europene, un concept relansat recent de comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, și a afirmat că „pilonul european (al NATO) este mai degrabă un termen lipsit de conținut”.

De la revenirea la putere a lui Donald Trump, administrația sa a insistat însă că Washingtonul va fi mai puțin implicat în securitatea Europei. O nouă Strategie Națională de Apărare a SUA, publicată vineri seara, arată că europenii vor trebui să preia conducerea în fața amenințărilor, susținând că Europa are capacitatea economică și militară de a se apăra singură în fața Rusiei.

În 2025, Trump a reușit să convingă statele europene să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB.

Barrot nu a fost singurul oficial francez care a reacționat critic la comentariile lui Rutte.

„Un mesaj transmis greșit Rusiei”

Muriel Domenach, fost ambasador al Franței la NATO, a scris pe platforma X că „cu tot respectul pentru secretarul general al NATO, aceasta nu este nici întrebarea corectă… nici răspunsul corect: invocarea slăbiciunii europene pentru a garanta protecția americană este o abordare depășită și transmite un mesaj greșit Rusiei”.

Fără a-l menționa explicit pe Rutte, ministrul francez al Forțelor Armate, Catherine Vautrin, a declarat la un post de radio din Franța că „ceea ce vedem astăzi este necesitatea pilonului european al NATO”. Ideea de a consolida colectiv puterea europenilor în cadrul alianței militare, promovată inițial de Franța în urmă cu câțiva ani, este susținută acum și de alte state, inclusiv Germania.

Declarațiile lui Rutte contrazic și evaluarea președintelui Finlandei, Alexander Stubb, care a afirmat săptămâna trecută, la Davos, că europenii se pot apăra singuri.