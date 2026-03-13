Italia își retrage militarii de la baza NATO din nordul Irakului și reduce personalul diplomatic

Ministrul italian de externe și cel al apărării, Antonio Tajani și Guido Crosetto, au anunțat joi că militarii italieni vor fi retrași „în siguranță, cât mai curând posibil”, subliniind că măsura este temporară

Atacul asupra bazei din Erbil nu a provocat victime. Oficialii italieni, citați de ANSA, au spus că au existat pagube materiale minore, însă personalul militar s-a adăpostit în timp util în zone protejate.

Autoritățile italiene au precizat însă că procesul de reducere a prezenței militare fusese planificat încă înainte de atac.

Evacuarea militarilor, dificilă din punct de vedere logistic

Ministrul Apărării a precizat că este vorba de 141 de militari italieni, care se aflau la baza din Erbil în momentul atacului. Potrivit acestuia, 102 militari s-au întors deja în Italia, iar alți aproximativ 40 au fost relocați în Iordania, în timp ce restul contingentului urmează să fie evacuat.

Evacuarea este complicată din punct de vedere logistic deoarece militarii nu pot fi transportați direct cu avionul. Retragerea se va face pe cale terestră, cel mai probabil prin Turcia, spun autoritățile italiene.

„Nu este ușor, deoarece nu este posibil să trimitem un avion, astfel că operațiunea trebuie realizată pe uscat”, a explicat Crosetto.

Suspiciuni privind implicarea milițiilor pro-iraniene

Ministrul italian de externe a declarat că atacul din noaptea precedentă nu a provocat pagube trupelor italiene, însă este posibil ca dronele să fi fost lansate de grupări pro-iraniene din Irak.

„Va fi necesară o evaluare tehnică”, a spus Tajani, adăugând că pagubele produse la bază nu sunt semnificative.

Oficialul italian a precizat că guvernul de la Roma nu consideră că Italia se află în război și că obiectivul este evitarea unei escaladări a conflictului.

Reducerea personalului diplomatic

Pe lângă retragerea militarilor, Italia a decis și reducerea personalului diplomatic din Irak.

„Reducem personalul atât la ambasada din Bagdad, cât și la consulatul din Erbil din motive de securitate”, a declarat Tajani după o reuniune care a avut loc joi la Ministerul de Externe italian, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Apărării și ai biroului premierului.

Escaladare regională

Incidentul are loc într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu au crescut semnificativ, după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie și riposta ulterioară a Teheranului cu drone și rachete în mai multe state din regiune.

În ultimele zile au fost raportate atacuri sau tentative de atac asupra unor obiective militare din Irak, iar autoritățile italiene au menționat că incidente similare au fost semnalate și în Abu Dhabi, Dubai și Kuweit.

Baza din Erbil face parte din infrastructura militară utilizată de coaliția internațională și NATO în Irak, unde militari occidentali participă la misiuni de instruire și sprijin pentru forțele locale.

Autoritățile italiene au precizat că nu au existat alte atacuri asupra bazei italiene, iar starea de spirit a militarilor rămâne bună, chiar dacă aceștia sunt obosiți după ultimele evenimente.