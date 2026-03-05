Finlanda intenționează să ridice unele restricții privind armele nucleare: „Legislația nu răspunde nevoilor Finlandei ca membru NATO”

Guvernul Finlandei intenționează să relaxeze interdicția privind armele nucleare, permițând importul, transportul și depozitarea acestora pe teritoriul țării.

Acest plan face parte din amendamentele la Legea energiei nucleare din Finlanda, iar propunerea a fost anunțată de ministrul finlandez al apărării, Antti Häkkänen, joi seara, în cadrul unei conferințe de presă la Helsinki.

Legea actuală, care datează din anii ’80, interzice importul, deținerea, fabricarea și detonarea explozivilor nucleari pe teritoriul Finlandei, scrie Helsinki Times. Totuși, sistemul revizuit ar interzice în continuare Finlandei să producă, să dezvolte sau să detoneze arme nucleare.

„Proiectul de propunere ar permite importul de dispozitive nucleare în Finlanda sau transportul, furnizarea sau deținerea acestora în Finlanda în contextul apărării naționale a Finlandei, al apărării colective a NATO sau al cooperării în domeniul apărării”, se arată în comunicatul oficial al guvernului finlandez.

În cadrul conferinței de presă, Häkkänen a subliniat că actuala lege nu mai este relevantă în contextul geopolitic din prezent.

„Legislația nu răspunde nevoilor Finlandei ca membru NATO”, a afirmat Häkkänen, notează POLITICO.

Finlanda a aderat la NATO în 2023, la un an după izbucnirea războiului Rusiei în Ucraina. Finlanda are o frontieră comună cu Rusia de peste 1.000 de kilometri și și-a accelerat și revizuit planurile de apărare.