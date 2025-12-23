Finlanda ridică pragul pentru vârsta rezerviștilor la 65 de ani, pe fondul amenințărilor Rusiei

Finlanda explică decizia prin intensificarea amenințărilor venite dinspre Rusia, stat cu care împarte o graniță terestră de peste 1.300 de kilometri. Oficialii de la Helsinki consideră că situația geopolitică actuală impune o mobilizare mai amplă și o pregătire militară sporită. Ministrul Apărării, Antti Hakkanen, a precizat că măsura face parte dintr-un set mai extins de reforme. Acestea sunt menite să consolideze apărarea națională și să o aducă la nivelul standardelor NATO, scrie Euromaidanpress.com.

Creștere semnificativă a rezerviștilor

Ridicarea limitei de vârstă va adăuga aproximativ 125.000 de persoane în rândurile rezerviștilor în următorii cinci ani. Această decizie va permite atingerea pragului de un milion de rezerviști până în 2031. În prezent, Finlanda are circa 900.000 de rezerviști și poate mobiliza o forță activă de aproximativ 280.000 de militari în caz de conflict.

În Finlanda, serviciul militar este obligatoriu pentru bărbații care împlinesc 18 ani, iar femeile au posibilitatea de a se înrola voluntar. Durata stagiului variază între șase și 12 luni, în funcție de specializare. Noile reglementări vor prelungi perioada de menținere în rezervă cu până la 15 ani pentru soldații de rând și cu cinci ani pentru cadrele militare. În acest mod se dorește sporirea flexibilitatea și capacitatea de reacție a armatei.

Finlanda: Integrarea în NATO și securitatea regională

Finlanda a devenit membră NATO în aprilie 2023, renunțând la tradiția de neutralitate menținută timp de decenii. Ulterior, autoritățile au accelerat reformele militare, inclusiv prin închiderea frontierei cu Rusia în același an. Finlanda a acuzat Moscova că folosește migrația ca instrument de presiune. Creșterea limitei de vârstă pentru rezerviști este considerată un mesaj ferm privind angajamentul Finlandei față de securitatea regională și față de Alianță.

Decizia a stârnit opinii diferite în rândul populației. Susținătorii o văd ca pe o măsură necesară pentru descurajarea amenințărilor externe. Criticii atrag totuși atenția asupra posibilelor efecte sociale și economice. Se pune problema în special privind reintegrarea rezerviștilor mai în vârstă înapoi în viața civilă. Guvernul a anunțat că va continua evaluările și va ajusta sistemul pentru a menține un echilibru între apărarea națională și stabilitatea societății.