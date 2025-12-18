Ai dormi într-un pat din gheață? Unde sunt hotelurile de iarnă care se topesc în fiecare primăvară

Departe de imaginea unei adăposturi rudimentare, aceste hoteluri moderne sunt veritabile proiecte artistice efemere. În locuri renumite, precum ICEHOTEL din nordul Suediei, designul camerelor se planifică cu multe luni înainte, iar creatori din diverse țări sunt invitați să conceapă suite tematice unice.

Ediția actuală, ICEHOTEL 36, include 12 atracții artistice: de la o “bibliotecă înghețată” sculptată direct în pereți, până la o cameră în care sfere translucide par suspendate deasupra patului. Ca element inedit, hotelul prezintă un pian de concert funcțional, realizat integral din gheață.

Cum se simte să dormi la -5°C

În interior, temperatura rămâne de obicei în jur de -5°C, însă totul este gândit pentru siguranța și confortul vizitatorilor. Paturile sunt formate din blocuri de gheață, acoperite cu saltele izolante și saci de dormit special concepuți pentru frig extrem.

Spațiile precum băile, vestiarele și zonele comune se află în clădiri încălzite din apropiere. La sosire, oaspeții primesc echipament adecvat pentru temperaturi foarte scăzute, iar timpul petrecut efectiv în camerele de gheață este limitat.

Multe dintre aceste hoteluri oferă mai mult decât o simplă cazare, arată Euronews. La ICEHOTEL, restaurantele servesc preparate sofisticate din ingrediente locale – carne de ren, somon, icre, fructe de pădure arctice – uneori prezentate pe platouri din gheață perfect transparentă.

În alte destinații, conceptul se adaptează: Apukka Resort din Laponia finlandeză propune igluuri din sticlă încălzite pentru o vizionare confortabilă a aurorei boreale. Hôtel de Glace din Québec îmbină camerele sculptate cu jacuzzi-uri exterioare, saune și baruri de gheață unde băuturile sunt servite în pahare înghețate.

Hotelul de gheață: procesul de construcție

Pregătirile pentru un hotel de gheață încep cu mult înainte de deschiderea sezonului. Blocurile de gheață sunt recoltate, de obicei, la sfârșitul iernii sau începutul primăverii. Ele provin din râurile locale și sunt păstrate în depozite speciale până la utilizare.

La ICEHOTEL, lucrările demarează când temperaturile se stabilizează sub zero grade, de regulă în noiembrie. Clădirea de iarnă ocupă aproximativ 2.800 m² și folosește în jur de 550 tone de gheață, plus zeci de mii de metri cubi de “snis.” Acesta este un amestec compact de zăpadă și gheață pentru pereți și tavane. Aproximativ 90 de artiști, muncitori și ingineri colaborează timp de șase săptămâni pentru a crea ediția anuală, care nu este niciodată repetată. Primăvara, structura este lăsată să se topească și revine în râu.

Destinații și tarife orientative

Caracterul exclusiv și durata limitată a sezonului se reflectă în costuri. În medie, o noapte pentru două persoane costă între 400 și 600 de euro:

Suedia (ICEHOTEL, Jukkasjärvi) – aprox. 600 € pe noapte, cu mic dejun și echipament termic inclus.

Elveția (Iglu-Dorf Zermatt) – în jur de 450 €, cu cină și mic dejun.

Finlanda (Apukka Resort) – de la 400 €, în funcție de tipul de cameră.

Canada (Hôtel de Glace, Québec) – prețuri de pornire de circa 500 €, cu opțiuni premium disponibile.

Sweden’s Icehotel: summer outside, winter inside. 24-hour Arctic sunlight powers the freezers. If melted, the glass returns to the river it came from. Each year, artists carve intricate ice sculptures in hotel rooms. No waste. Just humans quietly bending nature’s rules. pic.twitter.com/36bHjZrYes — Greatness Archives (@GreatnessArchiv) August 8, 2025

Deși ideea de a dormi pe un pat de gheață poate părea neobișnuită, aceste hoteluri au devenit destinații de lux pentru cei care caută experiențe rare. Faptul că fiecare ediție este temporară și se topește complet transformă sejurul într-un moment irepetabil: o noapte petrecută în mijlocul unei opere de artă efemere.