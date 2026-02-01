De ce în Japonia nu se folosesc burlane pentru a drena apa de ploaie de pe acoperișuri

În majoritatea țărilor, se utilizează de obicei țevi și jgheaburi pe acoperișuri pentru a drena apa de ploaie, conducând-o către burlane care o îndepărtează de locuință și de terenul din apropiere. Aceste sisteme, deși sunt eficiente, pot fi obstrucționate de frunze, murdărie sau reziduuri, ceea ce crește riscul de revărsări și daune. Cu toate acestea, în Japonia există alte metode care evită daunele și obstrucțiile, scrie El Espanol.

Metoda japoneză de drenare a apei de ploaie

Japonezii mizează pe așa-numitele lanțuri de ploaie sau „kusari doi”. Acestea sunt elemente care completează în mod eficient sistemul de canalizare a apei, aducând în plus o valoare estetică care îmbunătățește aspectul exterior al locuinței. O soluție clasică pentru colectarea apei de ploaie, instalată pe streșinile acoperișului ca alternativă sau completare la jgheaburile convenționale.

Această metodă, așa cum am spus, își are originea în Japonia, unde de secole se folosea acoperișul locuințelor pentru a canaliza apa de ploaie prin intermediul unor lanțuri suspendate de la streșină până la sol. La capătul inferior se aflau recipiente mari destinate stocării apei colectate.

În prezent, lanțurile de ploaie au evoluat în ceea ce privește utilizarea lor și au devenit populare în special în țări precum Statele Unite, unde sunt folosite ca jgheaburi ornamentale care înlocuiesc sistemele tradiționale de evacuare a apei.

Aceste elemente conferă locuințelor o dublă funcție, practică și decorativă, ceea ce a trezit interesul atât al proprietarilor, cât și al profesioniștilor din domeniul designului. Deși există o mare varietate de modele, cele mai comune sunt lanțurile cu zale și lanțurile formate din cupe.

Există mai multe avantaje în instalarea lanțurilor de ploaie în locuință. În primul rând, acestea sunt mai atractive decât jgheaburile tradiționale. În plus, este posibil să alegeți dintr-o gamă largă de modele și finisaje, de exemplu, din cupru și aluminiu.

De asemenea, acestea sunt ecologice, deoarece dacă instalați la capătul lanțului un recipient pentru stocarea apei, o puteți utiliza pentru udarea plantelor din grădină.