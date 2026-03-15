Prima pagină » Știri externe » Japonia afirmă că trimiterea de nave militare în Orientul Mijlociu ar întâmpina obstacole mari

Orice decizie de a trimite nave militare japoneze în Orientul Mijlociu pentru a escorta nave comerciale ar întâmpina „obstacole mari”, a declarat un oficial japonez de rang înalt, după ce președintele Donald Trump și-a exprimat speranța că Japonia se va alătura Statelor Unite pentru a menține Strâmtoarea Ormuz „deschisă și sigură”.
Iulian Moşneagu
15 mart. 2026, 08:35, Știri externe

Deși nu este exclus din punct de vedere juridic, având în vedere conflictul în desfășurare, situația trebuie analizată cu mare atenție”, a declarat duminică Takayuki Kobayashi, șeful departamentului de politici al Partidului Liberal Democrat aflat la guvernare, pentru postul public de televiziune NHK, conform Bloomberg.

Declarațiile lui Kobayashi vin cu câteva zile înainte de o vizită planificată la Washington a premierului japonez Sanae Takaichi. La summitul programat pe 19 martie, Japonia ar urma să discute cu Statele Unite despre alianța bilaterală, comerț și investiții, însă agenda a fost deja umbrită de războiul din Iran.

Japonia depinde în mare măsură de petrolul din Orientul Mijlociu pentru a-și susține economia. Totuși, țara, care are o constituție pacifistă de opt decenii, nu a adoptat o poziție clară în privința războiului din Iran, iar sondajele arată că majoritatea populației se opune conflictului.

Miercuri, Takaichi a anunțat că Japonia va elibera 80 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, înaintea unui acord al Agenției Internaționale pentru Energie de a elibera un total record de 400 de milioane de barili din rezervele de urgență.

Întrebată săptămâna trecută în parlament despre această chestiune, Takaichi a declarat că Tokyo nu are în plan să trimită nave de deminare pentru a ajuta la curățarea minelor din jurul strâmtorii, cel puțin până la încheierea războiului dintre SUA, Israel și Iran.

Kobayashi a mai spus că, având în vedere faptul că Trump își schimbă adesea mesajele, Takaichi ar trebui să își folosească relația personală cu acesta pentru a afla care sunt intențiile reale ale Washingtonului.

„Trebuie să înțelegem ce își dorește cu adevărat. Acesta este cel mai important lucru”, a precizat Kobayashi.

Citește și

Recomandarea video

FOTO Ghid de 3 zile în Bergamo, orașul „frate” cu Transilvania / Ce să faci, să mănânci și să vezi în orașul care făcea parte din același stat cu Clujul, acum 200 de ani
G4Media
40.000 lei amendă dacă ai firmă și „uiți” să depui aceste documente, până pe 31 martie 2026. Cine se încadrează
Gandul
Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM indică același lucru
Cancan
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport
Femei criminale în serie din România (V). Ucigaşele de copii: Crina Geantă, femeia  care omora doar ca să-i lase pe părinți cu „mâna la inimă”, şi Lina Crăciun, mama care ascundea bebeluşii sufocați în podul blocului
Libertatea
Cum arată Mona Muscă la 76 de ani? Motivul pentru care fostul ministru al Culturii s-a retras din lumea politică
CSID
Top știri auto ale săptămânii: Dacia Striker și cel mai nou SUV chinezesc lansat în România
Promotor