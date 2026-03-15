Japonia afirmă că trimiterea de nave militare în Orientul Mijlociu ar întâmpina obstacole mari

„Deși nu este exclus din punct de vedere juridic, având în vedere conflictul în desfășurare, situația trebuie analizată cu mare atenție”, a declarat duminică Takayuki Kobayashi, șeful departamentului de politici al Partidului Liberal Democrat aflat la guvernare, pentru postul public de televiziune NHK, conform Bloomberg.

Declarațiile lui Kobayashi vin cu câteva zile înainte de o vizită planificată la Washington a premierului japonez Sanae Takaichi. La summitul programat pe 19 martie, Japonia ar urma să discute cu Statele Unite despre alianța bilaterală, comerț și investiții, însă agenda a fost deja umbrită de războiul din Iran.

Japonia depinde în mare măsură de petrolul din Orientul Mijlociu pentru a-și susține economia. Totuși, țara, care are o constituție pacifistă de opt decenii, nu a adoptat o poziție clară în privința războiului din Iran, iar sondajele arată că majoritatea populației se opune conflictului.

Miercuri, Takaichi a anunțat că Japonia va elibera 80 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, înaintea unui acord al Agenției Internaționale pentru Energie de a elibera un total record de 400 de milioane de barili din rezervele de urgență.

Întrebată săptămâna trecută în parlament despre această chestiune, Takaichi a declarat că Tokyo nu are în plan să trimită nave de deminare pentru a ajuta la curățarea minelor din jurul strâmtorii, cel puțin până la încheierea războiului dintre SUA, Israel și Iran.

Kobayashi a mai spus că, având în vedere faptul că Trump își schimbă adesea mesajele, Takaichi ar trebui să își folosească relația personală cu acesta pentru a afla care sunt intențiile reale ale Washingtonului.

„Trebuie să înțelegem ce își dorește cu adevărat. Acesta este cel mai important lucru”, a precizat Kobayashi.