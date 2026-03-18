Nordul insulei Tenerife, secretul pe care turiștii îl ignoră

Natasha Mooney locuiește parțial în Güímar și cunoaște insula în detaliu. Ea spune că nordul este mai verde, mai răcoros și mai autentic. Sudul atrage mase de turiști, dar nordul păstrează caracterul original al insulei, potrivit Daily Mail.

Puerto de la Cruz este, potrivit expertei, locul în care Tenerife este la maximul autenticității. Orașul are un port pescăresc istoric, străzi colorate și restaurante cu bucătărie canariană modernă. Barurile cu muzică live completează atmosfera.

Ce nu trebuie ratat în nordul insulei

O vizită la Lago Martiánez este esențială. Complexul are piscine interconectate cu apă din Atlantic. Palmieri, terase însorite și rocă vulcanică neagră formează un decor impresionant.

Playa Bollullo este una dintre plajele preferate ale Mooney. Se ajunge la ea prin plantații de banani. Stânci spectaculoase și nisip negru, un singur bar de plajă tradițional — atât. Simplu și autentic.

Charco del Viento și El Caletón din Garachico sunt bazine naturale formate de ocean. Sunt ideale pentru înot în siguranță și oferă priveliști excepționale.

Santa Cruz și Muntele Teide

Santa Cruz, capitala insulei, este adesea trecută cu vederea. Are bulevarde înconjurate de copaci, artă modernă și piețe pitorești. Auditorio de Tenerife, proiectat de arhitectul Santiago Calatrava, merită o vizită. Mercado de Nuestra Señora de África este un complex viu, cu tarabe și produse locale.

Playa de Las Teresitas oferă nisip auriu și ape turcoaz, aproape de capitală. Este o alternativă mai liniștită față de plajele din sud.

Muntele Teide, inclus în patrimoniul UNESCO, domină insula. Mooney îl descrie drept inima vulcanică a Tenerifei. Peisajul are aspect lunar, cu formațiuni stâncoase și priveliști asupra celui mai înalt vârf din Spania. Accesul se poate rezerva prin TUI Musement.

Parcuri naturale și drumeții

Parcul Rural Anaga are păduri vechi de lauri și râpe sălbatice. Parcul Rural Teno oferă priveliști dramatice asupra stâncilor din Los Gigantes. Ambele sunt destinații pentru turiștii care caută natură, nu stațiuni.

La Laguna, fosta capitală și sit UNESCO, are conace în culori pastelate. Piramidele din Güímar sunt accesibile și cu bilet de la 11 lire sterline per adult.

Transportul în nord este simplu: există autobuze regulate care leagă nordul, sudul și capitala.