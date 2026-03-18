Un robot chelner a început să spargă farfurii în mijlocul unui restaurant. Mai mulți oameni au încercat să-l oprească

Un robot chelner s-a stricat în timpul serviciului. El a început să spargă farfurii și să danseze haotic în mijlocul unui restaurant. Mai mulți oameni au încercat să-l oprească.
Petru Mazilu
18 mart. 2026, 14:53, Știri externe

Un robot chelner „a înnebunit” chiar la serviciu. Potrivit Nexta, incidentul a avut loc într-un restaurant din California, SUA.

Angajatul robot a început să se miște haotic, spărgând farfurii și lovind mesele. Clienții au reacționat diferit: unii au râs, alții s-au speriat.

O tânără angajată a încercat să-l oprească cu ajutorul aplicației. Metoda nu a funcționat și a fost nevoie de intervenția altor oameni pentru a imobiliza robotul scăpat de sub control.

Un incident asemănător s-a produs recent în Macao, China. Un robot umanoid a fost escortat de polițiști după ce a fost acuzat că a speriat o bătrână. Femeia a țipat la robot, iar acesta a reacționat ridicând ambele brațe.

