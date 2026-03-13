Prima pagină » Știri externe » Japonia analizează posibilitatea achiziționării de petrol rusesc în urma derogării de la sancțiunile impuse de SUA

Japonia analizează posibilitatea achiziționării de petrol rusesc în urma derogării de la sancțiunile impuse de SUA

Japonia va analiza posibilitatea achiziționării de petrol rusesc după ce SUA au emis o derogare de 30 de zile de la sancțiuni în contextul războiului cu Iranul, ținând cont de condițiile internaționale și de interesele naționale, a declarat vineri un oficial al ministerului Industriei.
Japonia analizează posibilitatea achiziționării de petrol rusesc în urma derogării de la sancțiunile impuse de SUA
Sursa: Mediafax foto. Fotografie cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
13 mart. 2026, 11:46, Știri externe

Derogarea acordată de SUA permite țărilor să cumpere petrol și produse petroliere rusești sancționate, care se află în prezent blocate pe mare, într-o măsură pe care secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a descris-o ca fiind un pas către stabilizarea piețelor energetice globale, care au fost afectate de războiul din Iran, potrivit Reuters.

„Vom analiza problema în lumina diverselor circumstanțe internaționale și a intereselor naționale ale Japoniei”, a declarat Narumi Hosokawa, director general adjunct pentru gestionarea crizelor imediate la Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei (METI).

Petrolul brut rusesc este important pentru o aprovizionare stabilă cu energie, dar Tokyo trebuie să continue să ia „măsuri adecvate”, echilibrând în același timp discuțiile Grupului celor Șapte și coordonarea internațională mai largă cu interesele sale naționale, a declarat un alt oficial al METI.

Japonia a importat 94% din țițeiul său din Orientul Mijlociu în 2025, 93% din transporturi trecând prin Strâmtoarea Ormuz, care este controlată efectiv de Iran. Fluxurile prin strâmtoare au fost practic blocate din cauza războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Tokyo intenționează să elibereze aproximativ 80 de milioane de barili din rezervele sale strategice, echivalentul a 45 de zile de aprovizionare, pentru a atenua perturbările globale cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, au declarat miercuri oficialii.

Joi, guvernul a cerut rafinăriilor interne să utilizeze țițeiul care va fi eliberat din rezervele strategice pentru a asigura aprovizionarea internă cu petrol. Cererea nu restricționează exporturile de produse excedentare generate în timpul procesului de rafinare.

Ministrul Industriei japonez, Ryosei Akazawa, a declarat vineri că rafinăriile interne caută surse alternative de aprovizionare cu țiței din regiuni precum SUA, Asia Centrală și America de Sud.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Mutare-surpriză a lui Trump. Ridică restricția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională, în ciuda opoziției UE. Cât timp se aplică excepția
Gandul
Mesaj Ro-Alert în România: 'Rămâneți în case!' MApN a ridicat 2 avioane F-16 în aer
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
Libertatea
Zodia care va avea multe probleme de sănătate în primăvara lui 2026: Erupții, oboseală și fluctuații ale tensiunii arteriale
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor