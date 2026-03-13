Japonia analizează posibilitatea achiziționării de petrol rusesc în urma derogării de la sancțiunile impuse de SUA

Derogarea acordată de SUA permite țărilor să cumpere petrol și produse petroliere rusești sancționate, care se află în prezent blocate pe mare, într-o măsură pe care secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a descris-o ca fiind un pas către stabilizarea piețelor energetice globale, care au fost afectate de războiul din Iran, potrivit Reuters.

„Vom analiza problema în lumina diverselor circumstanțe internaționale și a intereselor naționale ale Japoniei”, a declarat Narumi Hosokawa, director general adjunct pentru gestionarea crizelor imediate la Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei (METI).

Petrolul brut rusesc este important pentru o aprovizionare stabilă cu energie, dar Tokyo trebuie să continue să ia „măsuri adecvate”, echilibrând în același timp discuțiile Grupului celor Șapte și coordonarea internațională mai largă cu interesele sale naționale, a declarat un alt oficial al METI.

Japonia a importat 94% din țițeiul său din Orientul Mijlociu în 2025, 93% din transporturi trecând prin Strâmtoarea Ormuz, care este controlată efectiv de Iran. Fluxurile prin strâmtoare au fost practic blocate din cauza războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Tokyo intenționează să elibereze aproximativ 80 de milioane de barili din rezervele sale strategice, echivalentul a 45 de zile de aprovizionare, pentru a atenua perturbările globale cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, au declarat miercuri oficialii.

Joi, guvernul a cerut rafinăriilor interne să utilizeze țițeiul care va fi eliberat din rezervele strategice pentru a asigura aprovizionarea internă cu petrol. Cererea nu restricționează exporturile de produse excedentare generate în timpul procesului de rafinare.

Ministrul Industriei japonez, Ryosei Akazawa, a declarat vineri că rafinăriile interne caută surse alternative de aprovizionare cu țiței din regiuni precum SUA, Asia Centrală și America de Sud.