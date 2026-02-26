Japonia testează călugărul-robot AI „Buddharoid” pentru îndrumare spirituală

În cadrul prezentării oficiale, „Buddharoid” a demonstrat cum poate răspunde întrebărilor despre anxietate și scopul vieții. Îmbrăcat modest și folosind o voce calmă, robotul oferă recomandări extrase direct din scripturile budiste, precum importanța observării propriilor gânduri fără a deveni sclavul lor, arată Euronews.

Din punct de vedere tehnic, platforma îmbină un sistem avansat de conversație cu mișcări umane fluide. Robotul se poate deplasa, poate executa gesturi ritualice și își adaptează discursul în funcție de dialogul cu interlocutorul. El este dealtfel programat pe o bază vastă de texte filosofice și religioase.

„Buddharoid”, o soluție pentru deficitul de personal religios

Dezvoltarea acestui robot vine ca un răspuns la provocările demografice ale Japoniei. Pe fondul îmbătrânirii populației și al lipsei de interes în rândul tinerilor pentru viața monahală, templele se confruntă cu o lipsă acută de călugări. „Buddharoid”are rolul de a sprijini activitatea acestor lăcașuri, oferind asistență spirituală elementară acolo unde personalul uman este insuficient. Creatorii săi punctează faptul că inteligența artificială nu dorește să substituie preoții, ci să le faciliteze munca.

Între accesibilitate și dileme etice

Utilizarea tehnologiei în temple nu este o noutate în Japonia. Însă „Buddharoid” aduce o schimbare majoră prin capacitatea sa de a genera răspunsuri dinamice. Este un salt uriaș înainte, spre deosebire de modelele anterioare care foloseau mesaje preînregistrate.

Această evoluție generează însă dezbateri intense. În timp ce unii vizitatori consideră că tehnologia transformă religia într-o experiență mai accesibilă, criticii se întreabă dacă o mașină poate într-adevăr să pătrundă profunzimea suferinței umane. Apariția acestui „călugăr digital” confirmă faptul că inteligența artificială își extinde influența chiar și în cele mai subiective și intime sfere ale existenței umane, precum este credința.