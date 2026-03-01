Primul caviar produs ecologic în Europa. Se vinde chiar și cu 8.000 de euro pe kilogram

Peștii din ferma Riofrío care sunt hrăniți exclusiv cu legume organice și carne de pește provenită din surse durabile, într-un mediu natural, potrivit Euronews.

„Sturionii au un metabolism și o rată de creștere foarte lente. Nu sunt o specie potrivită pentru oamenii nerăbdători. Nu accelerăm procesul în niciun fel, lăsând animalul să producă caviarul așa cum ar face-o în natură”, a declarat Ignacio Alba Alejandre, medic veterinar în cadrul fermei.

Sturionii de la ferma Riofrío stau într-o apă provenită de la un izvor, situat la 300 de metri în amonte de fermă.

La fermă, caviarul este produs numai din icre de sturion și sare. Acesta nu conține aditivi. Anual, compania comercializează în jur de două tone din trei soiuri diferite de caviar.

Caviarul ecologic este dat la export în țări precum Japonia, Taiwan, Franța, Olanda, Marea Britanie, dar și Portugalia. Cel mai exclusivist sortiment de caviar se vinde chiar la prețul de 8.000 de euro pe kilogram.

„În spatele certificării ecologice, ne străduim să asigurăm clientul că acest produs îndeplinește standarde foarte înalte. Avem arome foarte subtile, care vă permit să savurați caviarul ca și cum ați merge la râu sau la mare, ați prinde peștele și ați mânca proaspăt caviarul”, a declarat Carlos Portela, directorul general al companiei Caviar de Riofrío.

Anual, ferma din Spania oferă spre vânzare și 15 tone de carne de sturion, atât afumat cât și la conservă.

Unul dintre delicatesele de lux, caviarul ecologic, dar și produsele sale derivate ajung pe piețe noi, dar și la noi clienți.

„Este o delicatesă. Caviarul nu se mănâncă niciodată cu lingura. Este ceva ce trebuie savurat, ceva căruia îi acorzi timp, un moment aparte; este strâns legat de fericirea întâlnirilor cu familia sau prietenii”, spune Portela.

Caviarul, mai ieftin în Spania

Pe malul Mării Mediteranei, departe de ferma de caviar, restaurantul Los Marinos José servește în jur de 80 de porții de caviar zilnic, în perioada de iarnă. Vara, numărul de comenzi ajunge chiar la 200. În ultimii ani, rețetele pe bază de caviar au început să ocupe un loc din ce în ce mai important în meniul restaurantului.

„Nu mai este la fel de scump ca înainte, deoarece gama de furnizori și producători s-a diversificat puțin. Încercăm să îl facem accesibil, astfel încât toată lumea să îl poată gusta. Ne dorim ca oamenii să îl încerce și să poată mânca ceva diferit față de ceea ce mănâncă în mod obișnuit”, a declarat Pablo Sánchez López, bucătar-șef, și coproprietar al restaurantului de pe malul mării mediteraneene.

70% din caviarul consumat la nivel global provine din fermele piscicole din China. Nu este nici rusesc, nici iranian și nici sălbatic, după cum au conchis directorii companiei Caviar Riofrío.